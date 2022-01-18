Банк «Открытие» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Администрацией города Иваново

Банк «Открытие» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Администрацией города Иваново. Со стороны банка документ подписал управляющий Александр Веселов, со стороны Администрации города — заместитель главы Администрации Елена Малкова.

Документ предполагает всестороннюю совместную работу по решению приоритетных задач социально-экономического развития города, укреплению промышленного потенциала, обеспечению жителей широким спектром высококачественных банковских услуг. Банк готов, на конкурентной основе, оказывать финансовую поддержку городскому бюджету и предоставлять готовые решения по созданию благоприятной среды для работы с инвесторами, способствовать развитию перспективных связей.

В рамках соглашения участники концентрируют усилия на содействие развитию государственно-частного партнерства на территории города, созданию современной социальной инфраструктуры, а также обеспечение обмена информацией и профессиональным опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес сторон.

«Банк готов к установлению долговременных плодотворных отношений с надежными и стабильными партнерами. Договорённости, которые мы достигли сегодня с Администрацией будут способствовать развитию эффективного сотрудничества между нами, направленного на внедрение лучших банковский практик. Стратегия нашего банка предполагает активную работу на рынке госсектора и получение статуса надежного партнера и опорного банка в регионе В Иваново нам удалось сформировать профессиональную команду единомышленников и создать базу необходимых ресурсов для развития. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку городу и области, принимать финансовое участие в реализации крупных проектов развития различных отраслей», — подчеркнул Александр Веселов, управляющий банка «Открытие» в Иваново.

Инфраструктура банка «Открытие» в Ивановской области представлена 4 офисами банка. По итогам работы банка в 2021 году выдачи кредитов населению и бизнесу в регионе увеличились в 1,6 раза. Кредитный портфель банка «Открытие» в Иваново по итогам 2021 года преодолел отметку 3,5 млрд рублей, портфель привлеченных средств составил более 4,4 млрд рублей. Банк «Открытие» ведет последовательную работу в регионе по расширению доступности банковских услуг и повышению их качества для жителей региона. Уже сегодня 90% услуг банка можно получить дистанционно, включая оформление вкладов, получение кредитов, доставку на дом кредитных и дебетовых карт и многое другое. Проникновение дистанционного банковского обслуживания в регионе в клиентскую базу составляет 66%, для клиентов МСБ — 97%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.