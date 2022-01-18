Дальневосточный банк открыл новый офис

17 января 2022 года дополнительный офис 11 распахнул для клиентов свои двери по новому адресу: пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 б, ТЦ «Андромеда».
Здесь клиенты могут воспользоваться полным спектром банковских услуг. Так, для физических лиц Банк предлагает денежные переводы и валютообменные операции, инвестиционные продукты в виде инвестиционного страхования жизни или открытия индивидуального инвестиционного счета, банковские карты, вклады, а также потребительское кредитование, автокредиты и ипотеку. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны услуги финансирования и кредитования бизнеса, обслуживания зарплатных проектов, рассчетно-кассовое обслуживание, открытие и ведение счетов. В устройствах самообслуживания клиенты смогут перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие и внесение денежных средств и другие операции.
- Со дня своего образования дополнительный офис 11 выполняет важную и ответственную работу по предоставлению качественных финансовых услуг жителям поселка Трудовое. Сегодня мы встречаем клиентов в комфортном современном офисе по новому адресу. Со многими нас уже связывают крепкие партнерские отношения, ведь каждому своему клиенту мы всегда стремимся предложить широчайшую линейку продуктов и привлекательные условия обслуживания, — комментирует открытие исполнительный директор Татьяна Морева. Режим работы дополнительного офиса 11:
- работа с физическими и юридическими лицами:
- понедельник – пятница с 10–00 до 18–00, перерыв с 14–00 до 15–00.
- суббота, воскресенье – выходной.