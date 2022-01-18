Дальневосточный банк открыл новый офис

17 января 2022 года дополнительный офис 11 распахнул для клиентов свои двери по новому адресу: пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 б, ТЦ «Андромеда».

Здесь клиенты могут воспользоваться полным спектром банковских услуг. Так, для физических лиц Банк предлагает денежные переводы и валютообменные операции, инвестиционные продукты в виде инвестиционного страхования жизни или открытия индивидуального инвестиционного счета, банковские карты, вклады, а также потребительское кредитование, автокредиты и ипотеку. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны услуги финансирования и кредитования бизнеса, обслуживания зарплатных проектов, рассчетно-кассовое обслуживание, открытие и ведение счетов. В устройствах самообслуживания клиенты смогут перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие и внесение денежных средств и другие операции.