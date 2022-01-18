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380 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Суточный прирост увеличивается в Ангарске. Лидер по приросту все еще Иркутск.

На 18 января общее число больных достигло 162,6 тысяч. Госпитализировано 1 899 (-8), выздоровело – 151 336 (+119), умерло – 7 380 (+18), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 598 (+1).

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В топ-5 по числу заболевших входит:

  • Иркутск – 55 791 (+133),
  • Ангарск – 14 639 (+62),
  • Братск – 11 067 (+32),
  • Иркутский район – 10 487 (+32),
  • Шелеховский район – 2 909 (+21).

Новогодние праздники в Иркутской области прошли без подъема заболеваемости, но пятая волна уже близко, прогнозируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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