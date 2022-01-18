380 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Суточный прирост увеличивается в Ангарске. Лидер по приросту все еще Иркутск.

На 18 января общее число больных достигло 162,6 тысяч. Госпитализировано 1 899 (-8), выздоровело – 151 336 (+119), умерло – 7 380 (+18), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 598 (+1).

В топ-5 по числу заболевших входит:

Иркутск – 55 791 (+133),

Ангарск – 14 639 (+62),

Братск – 11 067 (+32),

Иркутский район – 10 487 (+32),

Шелеховский район – 2 909 (+21).

Новогодние праздники в Иркутской области прошли без подъема заболеваемости, но пятая волна уже близко, прогнозируют эксперты.