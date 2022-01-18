Цены на сладости вырастут с 1 февраля

Об изменениях цен заявили «Известиям» пять крупнейших производителей.
- Mondelez (Alpen, Gold и Oreo) – 19%,
- «Хлебпром» ( «Услада», «Частная галерея») – 23%,
- «Славянка» («Чудо» и «Левушка») – 18%,
- «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») – 18%,
- Ferrero (Raffaello и Kinder) – 6%.
Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: например, увеличились цены на упаковку и сырье – муку, пальмовое масло и меланж (яичный полуфабрикат).
Но массового тренда на увеличение стоимости сладостей в РФ нет, возможны лишь отдельные примеры подорожания продукции, сказали в Минсельхозе.