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Цены на сладости вырастут с 1 февраля

Об изменениях цен заявили «Известиям» пять крупнейших производителей.

  • Mondelez (Alpen, Gold и Oreo) – 19%,
  • «Хлебпром» ( «Услада», «Частная галерея») – 23%,
  • «Славянка» («Чудо» и «Левушка») – 18%,
  • «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») – 18%,
  • Ferrero (Raffaello и Kinder) – 6%.

Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: например, увеличились цены на упаковку и сырье – муку, пальмовое масло и меланж (яичный полуфабрикат).

Но массового тренда на увеличение стоимости сладостей в РФ нет, возможны лишь отдельные примеры подорожания продукции, сказали в Минсельхозе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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