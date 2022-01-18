Цены на сладости вырастут с 1 февраля

Об изменениях цен заявили «Известиям» пять крупнейших производителей.

Mondelez (Alpen, Gold и Oreo) – 19%,

«Хлебпром» ( «Услада», «Частная галерея») – 23%,

«Славянка» («Чудо» и «Левушка») – 18%,

«Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») – 18%,

Ferrero (Raffaello и Kinder) – 6%.

Кондитеры объяснили подорожание ростом издержек: например, увеличились цены на упаковку и сырье – муку, пальмовое масло и меланж (яичный полуфабрикат).

Но массового тренда на увеличение стоимости сладостей в РФ нет, возможны лишь отдельные примеры подорожания продукции, сказали в Минсельхозе.