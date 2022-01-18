Иркутяне смотрели во время новогодних праздников продолжение легендарных сериалов и комедии

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра KION МТС проанализировали (исследование есть у SIA.RU) просмотры жителей Иркутска и Иркутской области во время праздничных дней с 31 декабря по 16 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили 2022 год.

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Самым рейтинговым событием новогодних каникул в регионе стало Поздравление Президента, которое большинство иркутян предпочло смотреть на Первом канале. В целом, чаще других телеканалов жители Иркутской области отдавали предпочтение России 1, Пятнице, СТС, ТНТ и Первому каналу.

Среди российских сериалов иркутяне отдавали предпочтение драмеди «Почка» (18+) о жажде жизни с Любовью Аксеновой в главной роли. По сюжету жизнь успешной героини сериала может оборваться в любой момент, если она не найдет донора почки среди своих родственников. Также популярностью в регионе пользовался мистический комедийный детектив «Сергий против нечисти» (18+) с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. Драматическая комедия о построении гармоничных отношений «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз в главной роли также собрала наибольшее количество просмотров в регионе.

Лидером среди зарубежных сериалов в праздничные дни в Иркутской области стало продолжение легендарного сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так» (18+). Популярностью во время каникул также пользовались история о четырех женщинах, ищущих личного счастья, «Отчаянные домохозяйки» (16+) и медицинская драма «Анатомия страсти» (16+).

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних каникул в Иркутске и Иркутской области возглавила кассовая история злодейки с Эммой Стоун в главной роли «Круэлла» (12+). В топ-5 также вошли фильм Бориса Хлебникова «Солнечная линия» (18+) с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским в главных ролях, драма с Александром Головиным «Буран» (16+) о звезде о звезде хоккейного клуба, отдали кинокартина, получившая гран-при Каннского кинофестиваля, «Купе номер 6» (16+) фантастический боевик «Годзилла против Конга» (12+).

В целом зрители KION по всей стране выделили следующих лидеров по просмотрам: первое место отдали нового сериалу «Почка» с Любовью Аксеновой, на втором месте оригинальный сериал KION «Хрустальный», который был признан одним из лучших сериалов 2021 года по мнению кинокритиков. Третье место по популярности у зрителей KION завоевала премьерная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод». В топ-5 также вошли хитовая новогодняя комедия «Елки 8» и комедийный сериал о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег, «Два».

Онлайн-кинотеатр KION – это стриминговая платформа с оригинальными эксклюзивными оригинальными проектами, включающая более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов, а также новинки кинопроката.

Флагманским направлением платформы является линейка контента KION Originals – эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы.