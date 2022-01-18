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Колл-центры единого номера 122 развернуты в Иркутской области

Служба позволяет гражданам получить оперативную консультацию по COVID-19, рассказали SIA.RU в администрации области.

По всей стране пройдет стресс-тестирование готовности кол-центров к большим нагрузкам. В Приангарье такую проверку уже провели. Результат тестирования – «4».

Алексей Череухо, куратор Единого центра по вопросам предупреждения распространения COVID-19 в Иркутской области, подчеркнул: «Это неплохая оценка, но есть, над чем работать, поэтому продолжим анализировать и исправлять ошибки».

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Эффективность «Спутник V» против омикрона составляет 75%, "Спутник Лайт" – 100%
Колл-центры единого номера 122 развернуты в Иркутской области
Банк ВТБ сообщил о переводе до 70% персонала на дистанционку
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