Колл-центры единого номера 122 развернуты в Иркутской области

Служба позволяет гражданам получить оперативную консультацию по COVID-19, рассказали SIA.RU в администрации области.

По всей стране пройдет стресс-тестирование готовности кол-центров к большим нагрузкам. В Приангарье такую проверку уже провели. Результат тестирования – «4».

Алексей Череухо, куратор Единого центра по вопросам предупреждения распространения COVID-19 в Иркутской области, подчеркнул: «Это неплохая оценка, но есть, над чем работать, поэтому продолжим анализировать и исправлять ошибки».