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Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка

Наблюдательный совет банка «Открытие» вынес на рассмотрение единственного акционера – Банка России вопрос о присоединении РГС Банка. Решение Банка России ожидается в феврале 2022 года, рассказали SIA.RU в банке.

Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие». 

Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы «Открытие». 

Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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