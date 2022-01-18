Эффективность «Спутник V» против омикрона составляет 75%, "Спутник Лайт" – 100%

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса оценивается примерно в 75%, сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. Он не уточнил, на чем основаны эти данные.

– В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к омикрону протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация... "Спутником Лайт", то 100% защита к "омикрону", – рассказал он на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Гинцбург добавил, что у людей, которые не делали повторную прививку, эффективность "Спутника V" спустя полгода составила порядка 56-57%.

– Отсюда видно, что рекомендации Минздрава [РФ] по необходимости ревакцинироваться "Спутником Лайт" каждые шесть месяцев вполне оправданы и полностью подтверждаются данными, – сказал он.