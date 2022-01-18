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Где можно искупаться в иордани в Иркутской области

Создание иорданей не планируется в Иркутске, Братске, Черемхово и ряде других территорий. Иркутяне могут воспользоваться иорданью на 42 км Байкальского тракта, в парк-отеле "Бурдугуз".

Всего на создание иорданей подали 14 заявок. Одобрение получили 11 муниципалитетов, там разместят 13 купелей, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС региона.

№ п/п

Наименование инспекторского подразделения

Район, город

Населённый пункт

Водный объект

Привязка на местности

Толщина льда, см

Время проведения

Оборудование иордани

Количество мест купания

Пункты обогрева

1

Зиминский ИУ

г.Зима

г. Зима

р.Зима протока Мура

В районе Храма Троицы животворящей ул. Подгорная ( конец улицы)

50-55

с 23:00 18.01.2022 до 24:00 19.01.2022

деревянное сооружение

1

1

МЧС

2

Тайшетский ИУ

Тайшетский

г.Бирюсинск

р.Бирюса

Остров Шипичный 70 метров вниз про течению, 8 метров от берега

45-50

с 00:00 до 24:00 19.01.2022

сход в иордань оборудован деревянным коробом с поручнями для безопасного проведения обряда

1

1

ОГКУ ПСС ИО

3

Усть-Кутский ИУ

Усть-Кутский

г.Усть-Кут

р.Якурин

Микрорайон «Заречная» в районе автомобильного моста

55

с 00:00 до 07:00 19.01.22г.

огороженная лестничная с поручнями купель

1

1

ИП "Пономарёва"

4

Байкальский ИУ

Слюдянский

г.Слюдянка

оз.Байкал

Лагуна в районе базы Слюдянский ПСП БПСО

55

С 22.00 18.01.2022 до 16.00 19.01.2022

огороженная 2-х лестничная купель

1

2

Слюдянское ПСП БПСО

5

Иркутское ИО

Иркутский

42 км. Байкальского тракта

р. Ангара, залив Бурдугуз

Береговая линии прилегающая
к «Парк-отелю Бурдугуз»

30

С 00.00 до 24.00 19.01.2022

Сход в иордань с берега на лед, деревянный короб, поручни и ступени в самой иордани

1

1

Администрация "Парк-отеля Бурдугуз"

6

Черемховский ИУ

Черемховский

г. Свирск

Братское водохранилище

г.Свирск, район ПКиО

35- 40

С 11.00 до 18.00 19.01.2022

Купель с деревянными сходнями

1

1

Администрация

7

Усть-Удинский ИУ

Балаганский

Балаганск

Братское водохранилище

Залив Одисса

55

С 00.00 до 20.00 19.01.2022

Купель с деревянными сходнями

1

1

Администрация

8

Казачинско-Ленский ИУ

Казачинско-Ленский

с. Казачинское

Протока р.Киренга

Протока на Малый остров в черте с. Казачинское

40-50

С 09.00 до 18.00 19.01.2022

сход в иордань с берега по деревянным мосткам

1

1

Администрация

Казачинско-Ленский

с.Ключи

Ручей Ключи приток р. Киренга

Ручей Ключи в черте с. Ключи

40-50

С 09.00 до 18.00 19.01.2022

сход в иордань с берега по деревянным мосткам,

1

1

Администрация

9

Усольский ИУ

Усольский

с.Мальта

р.Белая"

с. Мальта, ул.Кирова в 5 метрах от берега

50-55

С 00.00 до 03.00 19.01.2022

Купель с деревянными сходнями

1

1

Администрация

10

Чунский ИУ

Чунский

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13 января 2022

рп. Лесогорск

озеро "ПМК"

на территории посёлка в 100 метрах от окончания ул. Ленина

40

с 00.00 до 02.00 19.01.2022

оборудована деревянными мостками

1

1

Администрация

11

Нукутский инспекторский участок

Нукутский

п. Новонукутский

р. Заларинка

Район водозабора

60-70

С 00.00 до 24.00 19.01.2022

Купель с деревянными сходнями

1

1

Администрация

Нукутский

с. Первомайское

Братское вдхр

Район моста р.Заларинка

50-60

С 14.30 до 18.00 19.01.2022

Купель с деревянными сходнями

1

1

Администрация

Специалисты напоминают, основной причиной несчастных случаев при купании в ледяной воде становится переохлаждение – организм не может возместить потерю тепла. Поэтому пребывание в проруби не должно превышать полторы минуты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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