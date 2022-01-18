Где можно искупаться в иордани в Иркутской области

Создание иорданей не планируется в Иркутске, Братске, Черемхово и ряде других территорий. Иркутяне могут воспользоваться иорданью на 42 км Байкальского тракта, в парк-отеле "Бурдугуз".
Всего на создание иорданей подали 14 заявок. Одобрение получили 11 муниципалитетов, там разместят 13 купелей, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС региона.
|
№ п/п
|
Наименование инспекторского подразделения
|
Район, город
|
Населённый пункт
|
Водный объект
|
Привязка на местности
|
Толщина льда, см
|
Время проведения
|
Оборудование иордани
|
Количество мест купания
|
Пункты обогрева
|
1
|
Зиминский ИУ
|
г.Зима
|
г. Зима
|
р.Зима протока Мура
|
В районе Храма Троицы животворящей ул. Подгорная ( конец улицы)
|
50-55
|
с 23:00 18.01.2022 до 24:00 19.01.2022
|
деревянное сооружение
|
1
|
1
|
МЧС
|
2
|
Тайшетский ИУ
|
Тайшетский
|
г.Бирюсинск
|
р.Бирюса
|
Остров Шипичный 70 метров вниз про течению, 8 метров от берега
|
45-50
|
с 00:00 до 24:00 19.01.2022
|
сход в иордань оборудован деревянным коробом с поручнями для безопасного проведения обряда
|
1
|
1
|
ОГКУ ПСС ИО
|
3
|
Усть-Кутский ИУ
|
Усть-Кутский
|
г.Усть-Кут
|
р.Якурин
|
Микрорайон «Заречная» в районе автомобильного моста
|
55
|
с 00:00 до 07:00 19.01.22г.
|
огороженная лестничная с поручнями купель
|
1
|
1
|
ИП "Пономарёва"
|
4
|
Байкальский ИУ
|
Слюдянский
|
г.Слюдянка
|
оз.Байкал
|
Лагуна в районе базы Слюдянский ПСП БПСО
|
55
|
С 22.00 18.01.2022 до 16.00 19.01.2022
|
огороженная 2-х лестничная купель
|
1
|
2
|
Слюдянское ПСП БПСО
|
5
|
Иркутское ИО
|
Иркутский
|
42 км. Байкальского тракта
|
р. Ангара, залив Бурдугуз
|
Береговая линии прилегающая
|
30
|
С 00.00 до 24.00 19.01.2022
|
Сход в иордань с берега на лед, деревянный короб, поручни и ступени в самой иордани
|
1
|
1
|
Администрация "Парк-отеля Бурдугуз"
|
6
|
Черемховский ИУ
|
Черемховский
|
г. Свирск
|
Братское водохранилище
|
г.Свирск, район ПКиО
|
35- 40
|
С 11.00 до 18.00 19.01.2022
|
Купель с деревянными сходнями
|
1
|
1
|
Администрация
|
7
|
Усть-Удинский ИУ
|
Балаганский
|
Балаганск
|
Братское водохранилище
|
Залив Одисса
|
55
|
С 00.00 до 20.00 19.01.2022
|
Купель с деревянными сходнями
|
1
|
1
|
Администрация
|
8
|
Казачинско-Ленский ИУ
|
Казачинско-Ленский
|
с. Казачинское
|
Протока р.Киренга
|
Протока на Малый остров в черте с. Казачинское
|
40-50
|
С 09.00 до 18.00 19.01.2022
|
сход в иордань с берега по деревянным мосткам
|
1
|
1
|
Администрация
|
Казачинско-Ленский
|
с.Ключи
|
Ручей Ключи приток р. Киренга
|
Ручей Ключи в черте с. Ключи
|
40-50
|
С 09.00 до 18.00 19.01.2022
|
сход в иордань с берега по деревянным мосткам,
|
1
|
1
|
Администрация
|
9
|
Усольский ИУ
|
Усольский
|
с.Мальта
|
р.Белая"
|
с. Мальта, ул.Кирова в 5 метрах от берега
|
50-55
|
С 00.00 до 03.00 19.01.2022
|
Купель с деревянными сходнями
|
1
|
1
|
Администрация
|
10
|
Чунский ИУ
|
Чунский
|
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|
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Специалисты напоминают, основной причиной несчастных случаев при купании в ледяной воде становится переохлаждение – организм не может возместить потерю тепла. Поэтому пребывание в проруби не должно превышать полторы минуты.