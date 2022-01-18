Где можно искупаться в иордани в Иркутской области

Создание иорданей не планируется в Иркутске, Братске, Черемхово и ряде других территорий. Иркутяне могут воспользоваться иорданью на 42 км Байкальского тракта, в парк-отеле "Бурдугуз".

Всего на создание иорданей подали 14 заявок. Одобрение получили 11 муниципалитетов, там разместят 13 купелей, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС региона.

№ п/п Наименование инспекторского подразделения Район, город Населённый пункт Водный объект Привязка на местности Толщина льда, см Время проведения Оборудование иордани Количество мест купания Пункты обогрева 1 Зиминский ИУ г.Зима г. Зима р.Зима протока Мура В районе Храма Троицы животворящей ул. Подгорная ( конец улицы) 50-55 с 23:00 18.01.2022 до 24:00 19.01.2022 деревянное сооружение 1 1 МЧС 2 Тайшетский ИУ Тайшетский г.Бирюсинск р.Бирюса Остров Шипичный 70 метров вниз про течению, 8 метров от берега 45-50 с 00:00 до 24:00 19.01.2022 сход в иордань оборудован деревянным коробом с поручнями для безопасного проведения обряда 1 1 ОГКУ ПСС ИО 3 Усть-Кутский ИУ Усть-Кутский г.Усть-Кут р.Якурин Микрорайон «Заречная» в районе автомобильного моста 55 с 00:00 до 07:00 19.01.22г. огороженная лестничная с поручнями купель 1 1 ИП "Пономарёва" 4 Байкальский ИУ Слюдянский г.Слюдянка оз.Байкал Лагуна в районе базы Слюдянский ПСП БПСО 55 С 22.00 18.01.2022 до 16.00 19.01.2022 огороженная 2-х лестничная купель 1 2 Слюдянское ПСП БПСО 5 Иркутское ИО Иркутский 42 км. Байкальского тракта р. Ангара, залив Бурдугуз Береговая линии прилегающая

к «Парк-отелю Бурдугуз» 30 С 00.00 до 24.00 19.01.2022 Сход в иордань с берега на лед, деревянный короб, поручни и ступени в самой иордани 1 1 Администрация "Парк-отеля Бурдугуз" 6 Черемховский ИУ Черемховский г. Свирск Братское водохранилище г.Свирск, район ПКиО 35- 40 С 11.00 до 18.00 19.01.2022 Купель с деревянными сходнями 1 1 Администрация 7 Усть-Удинский ИУ Балаганский Балаганск Братское водохранилище Залив Одисса 55 С 00.00 до 20.00 19.01.2022 Купель с деревянными сходнями 1 1 Администрация 8 Казачинско-Ленский ИУ Казачинско-Ленский с. Казачинское Протока р.Киренга Протока на Малый остров в черте с. Казачинское 40-50 С 09.00 до 18.00 19.01.2022 сход в иордань с берега по деревянным мосткам 1 1 Администрация Казачинско-Ленский с.Ключи Ручей Ключи приток р. Киренга Ручей Ключи в черте с. Ключи 40-50 С 09.00 до 18.00 19.01.2022 сход в иордань с берега по деревянным мосткам, 1 1 Администрация 9 Усольский ИУ Усольский с.Мальта р.Белая" с. Мальта, ул.Кирова в 5 метрах от берега 50-55 С 00.00 до 03.00 19.01.2022 Купель с деревянными сходнями 1 1 Администрация 10 Чунский ИУ Чунский Читайте также: Создание иорданей в Иркутской области будет согласовывать Роспотребнадзор рп. Лесогорск озеро "ПМК" на территории посёлка в 100 метрах от окончания ул. Ленина 40 с 00.00 до 02.00 19.01.2022 оборудована деревянными мостками 1 1 Администрация 11 Нукутский инспекторский участок Нукутский п. Новонукутский р. Заларинка Район водозабора 60-70 С 00.00 до 24.00 19.01.2022 Купель с деревянными сходнями 1 1 Администрация Нукутский с. Первомайское Братское вдхр Район моста р.Заларинка 50-60 С 14.30 до 18.00 19.01.2022 Купель с деревянными сходнями 1 1 Администрация

Специалисты напоминают, основной причиной несчастных случаев при купании в ледяной воде становится переохлаждение – организм не может возместить потерю тепла. Поэтому пребывание в проруби не должно превышать полторы минуты.