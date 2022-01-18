В декабре средний размер потребкредитов составил 218,9 тысяч рублей

Показатель снижается второй месяц подряд.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 218,9 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,9% (в ноябре 2021 года – 240,3 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита снизился, соответственно, на 1,3% (в декабре 2020 года – 221,8 тыс. руб.).
В декабре 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (451,5 тыс. руб.), Московской области (323,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (317,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (288,7 тыс. руб.) и Новосибирской области (247,6 тыс. руб.).
При этом снижение среднего чека потребкредита в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года было отмечено в большинстве регионов страны.
Так, самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам кредитов данного типа) продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (-17,2%), Пермский край (-11,7%), Свердловская область (-11,2%), а также Москва (-10,8%), Красноярский край (-9,2%) и Санкт-Петербург (-9,1%). В свою очередь в нескольких регионах из-топ 30 средний размер потребкредита за год, напротив, незначительно вырос, в том числе, в Новосибирской области (+7,4%), Алтайском (+6,9%) и Приморском (+5,5%) краях, а также в Омской области (+5,2%) и Краснодарском крае (+2,5%).
«Первые месяцы 2021 года средний чек потребительского кредита рос довольно активными темпами, а пик его роста пришелся на апрель – более 300 тыс. рублей, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Но уже в мае данный показатель резко снизился, и следующие месяцы держался на уровне 260-280 тыс. рублей. Однако в последние два месяца 2021 года данный показатель сократился уже более существенно, достигнув наименьшего значения в минувшем году.
Топ-30 регионов РФ по объемам потребкредитования.
|
|
По регионам
|
декабрь 2020, руб.
|
декабрь 2021, руб.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
506 098
|
451 507
|
-10,8%
|
2
|
Московская область
|
331 864
|
323 920
|
-2,4%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
349 284
|
317 363
|
-9,1%
|
4
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
348 651
|
288 684
|
-17,2%
|
5
|
Новосибирская область
|
230 433
|
247 565
|
7,4%
|
6
|
Ленинградская область
|
244 414
|
230 003
|
-5,9%
|
7
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
236 471
|
221 443
|
-6,4%
|
8
|
Свердловская область
|
249 085
|
221 118
|
-11,2%
|
9
|
Омская область
|
206 239
|
217 011
|
5,2%
|
10
|
Приморский край
|
205 607
|
216 829
|
5,5%
|
11
|
Красноярский край
|
223 379
|
202 913
|
-9,2%
|
12
|
Самарская область
|
203 519
|
199 684
|
-1,9%
|
13
|
Тульская область
|
203 143
|
198 638
|
-2,2%
|
14
|
Республика Татарстан
|
205 985
|
197 837
|
-4,0%
|
15
|
Оренбургская область
|
196 288
|
192 429
|
-2,0%
|
16
|
Краснодарский край
|
184 189
|
188 764
|
2,5%
|
17
|
Волгоградская область
|
189 485
|
185 606
|
-2,0%
|
18
|
Нижегородская область
|
188 426
|
185 451
|
-1,6%
|
19
|
Воронежская область
|
199 885
|
184 979
|
-7,5%
|
20
|
Республика Башкортостан
|
190 739
|
184 450
|
-3,3%
|
21
|
Челябинская область
|
191 702
|
184 411
|
-3,8%
|
22
|
Пермский край
|
204 843
|
180 900
|
-11,7%
|
23
|
Кемеровская область
|
188 317
|
179 874
|
-4,5%
|
24
|
Удмуртская Республика
|
174 331
|
178 119
|
2,2%
|
25
|
Иркутская область
|
182 915
|
178 074
|
-2,6%
|
26
|
Ростовская область
|
182 465
|
176 828
|
-3,1%
|
27
|
Саратовская область
|
174 276
|
174 470
|
0,1%
|
28
|
Белгородская область
|
180 901
|
171 728
|
-5,1%
|
29
|
Ставропольский край
|
171 396
|
167 324
|
-2,4%
|
30
|
Алтайский край
|
151 603
|
162 139
|
6,9%