В декабре средний размер потребкредитов составил 218,9 тысяч рублей

Показатель снижается второй месяц подряд.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 218,9 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,9% (в ноябре 2021 года – 240,3 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита снизился, соответственно, на 1,3% (в декабре 2020 года – 221,8 тыс. руб.).

В декабре 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (451,5 тыс. руб.), Московской области (323,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (317,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (288,7 тыс. руб.) и Новосибирской области (247,6 тыс. руб.).

При этом снижение среднего чека потребкредита в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года было отмечено в большинстве регионов страны.

Так, самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам кредитов данного типа) продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (-17,2%), Пермский край (-11,7%), Свердловская область (-11,2%), а также Москва (-10,8%), Красноярский край (-9,2%) и Санкт-Петербург (-9,1%). В свою очередь в нескольких регионах из-топ 30 средний размер потребкредита за год, напротив, незначительно вырос, в том числе, в Новосибирской области (+7,4%), Алтайском (+6,9%) и Приморском (+5,5%) краях, а также в Омской области (+5,2%) и Краснодарском крае (+2,5%).

«Первые месяцы 2021 года средний чек потребительского кредита рос довольно активными темпами, а пик его роста пришелся на апрель – более 300 тыс. рублей, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Но уже в мае данный показатель резко снизился, и следующие месяцы держался на уровне 260-280 тыс. рублей. Однако в последние два месяца 2021 года данный показатель сократился уже более существенно, достигнув наименьшего значения в минувшем году.

Топ-30 регионов РФ по объемам потребкредитования.