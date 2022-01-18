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В декабре средний размер потребкредитов составил 218,9 тысяч рублей

Показатель снижается второй месяц подряд.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 218,9 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,9% (в ноябре 2021 года – 240,3 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита снизился, соответственно, на 1,3% (в декабре 2020 года – 221,8 тыс. руб.). 

В декабре 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (451,5 тыс. руб.), Московской области (323,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (317,4 тыс. руб.),  Ханты-Мансийском АО (288,7 тыс. руб.) и Новосибирской области (247,6 тыс. руб.).

При этом снижение среднего чека потребкредита в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года было отмечено в большинстве регионов страны.

Так, самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам кредитов данного типа) продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (-17,2%), Пермский край (-11,7%), Свердловская область (-11,2%), а также Москва (-10,8%), Красноярский край (-9,2%) и Санкт-Петербург (-9,1%). В свою очередь в нескольких регионах из-топ 30 средний размер потребкредита за год, напротив, незначительно вырос, в том числе, в Новосибирской области (+7,4%), Алтайском (+6,9%) и Приморском (+5,5%) краях, а также в Омской области (+5,2%) и Краснодарском крае (+2,5%).

«Первые месяцы 2021 года средний чек потребительского кредита рос довольно активными темпами, а пик его роста пришелся на апрель – более 300 тыс. рублей, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Но уже в мае данный показатель резко снизился, и следующие месяцы держался на уровне 260-280 тыс. рублей. Однако в последние два месяца 2021 года данный показатель сократился уже более существенно, достигнув наименьшего значения в минувшем году.

Топ-30 регионов РФ по объемам потребкредитования.

 

По регионам

декабрь  2020, руб.

декабрь 2021, руб.

Изменение,

в %

1

г. Москва

506 098

451 507

-10,8%

2

Московская область

331 864

323 920

-2,4%

3

г. Санкт-Петербург

349 284

317 363

-9,1%

4

Ханты-Мансийский АО - Югра

348 651

288 684

-17,2%

5

Новосибирская область

230 433

247 565

7,4%

6

Ленинградская область

244 414

230 003

-5,9%

7

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

236 471

221 443

-6,4%

8

Свердловская область

249 085

221 118

-11,2%

9

Омская область

206 239

217 011

5,2%

10

Приморский край

205 607

216 829

5,5%

11

Красноярский край

223 379

202 913

-9,2%

12

Самарская область

203 519

199 684

-1,9%

13

Тульская область

203 143

198 638

-2,2%

14

Республика Татарстан

205 985

197 837

-4,0%

15

Оренбургская область

196 288

192 429

-2,0%

16

Краснодарский край

184 189

188 764

2,5%

17

Волгоградская область

189 485

185 606

-2,0%

18

Нижегородская область

188 426

185 451

-1,6%

19

Воронежская область

199 885

184 979

-7,5%

20

Республика Башкортостан

190 739

184 450

-3,3%

21

Челябинская область

191 702

184 411

-3,8%

22

Пермский край

204 843

180 900

-11,7%

23

Кемеровская область

188 317

179 874

-4,5%

24

Удмуртская Республика

174 331

178 119

2,2%

25

Иркутская область

182 915

178 074

-2,6%

26

Ростовская область

182 465

176 828

-3,1%

27

Саратовская область

174 276

174 470

0,1%

28

Белгородская область

180 901

171 728

-5,1%

29

Ставропольский край

171 396

167 324

-2,4%

30

Алтайский край

151 603

162 139

6,9%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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