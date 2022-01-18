Новости

Иркутская область заняла 28 место среди регионов РФ по производству софта

РУССОФТ опубликовал 3-й рейтинг регионов по разработке ПО в России.

В период с 2019 по 2020 годы ситуация в регионе ухудшилась: с 25 места оно переместилось на 28. Первые строчки списка занимает Москва и Санкт-Петербург.

В рейтинг Приангарье попало в дивизион «Е», то есть в ряд тех регионов, которые близки к попаданию в тридцатку крупнейших по объему доходов от разработки ПО.

РУССОФТ является наиболее влиятельным объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России. На декабрь 2021 года объединяет 251 ИТ-компанию со штатом более 70 000 высококвалифицированных сотрудников. РУССОФТ представляет всю индустрию разработки ПО в России.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Эффективность «Спутник V» против омикрона составляет 75%, "Спутник Лайт" – 100%
Колл-центры единого номера 122 развернуты в Иркутской области
Банк ВТБ сообщил о переводе до 70% персонала на дистанционку
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании