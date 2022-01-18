Иркутская область заняла 28 место среди регионов РФ по производству софта

РУССОФТ опубликовал 3-й рейтинг регионов по разработке ПО в России.

В период с 2019 по 2020 годы ситуация в регионе ухудшилась: с 25 места оно переместилось на 28. Первые строчки списка занимает Москва и Санкт-Петербург.

В рейтинг Приангарье попало в дивизион «Е», то есть в ряд тех регионов, которые близки к попаданию в тридцатку крупнейших по объему доходов от разработки ПО.

РУССОФТ является наиболее влиятельным объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России. На декабрь 2021 года объединяет 251 ИТ-компанию со штатом более 70 000 высококвалифицированных сотрудников. РУССОФТ представляет всю индустрию разработки ПО в России.