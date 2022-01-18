Минстрой заявил о риске появления новых долгостроев в Приангарье

Региональный минстрой оценил риски появления новых проблемных объектов в Иркутской области. По словам главы ведомства Павла Писарева, таких объектов сейчас 13.

– В рамках мониторинга деятельности застройщиков выявляются факты отставания от заявленных в проектных декларациях графиков реализации проектов строительства. На сегодняшний день в группе риска – 13 потенциально проблемных объектов, – отметил Павел Писарев на совещании с СРО Иркутской области.

От застройщиков этих объектов министерство потребовало предоставить «дорожную карту» завершения стройки.

Министр подчеркнул, что все вопросы по восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, поставлены губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на особый контроль.

Ранее было объявлено, что обманутые дольщики семи долгостроев Иркутской области получат ключи от квартир в 2022 году. Это дома в 32-м микрорайоне Ангарска, здания в Иркутске на Седова, многоэтажки на Радищева, блок-секции в поселке Изумрудный, на улицах Седова и Донской в областном центре.