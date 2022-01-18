Собственник ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске повторно попросил возобновить работу центра

ООО «Интеграл-Девелопмент» – собственник ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске – повторно обратилось в суд с просьбой досрочно возобновить работу центра, сообщается на сайте Свердловского районного суда.

Компания направила ходатайство 18 января. По информации организации, обнаруженные ранее нарушения были устранены.

Напомним, «Сильвермолл» был закрыт с 27 декабря из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности на 30 суток. По информации МЧС, в организации были выявлены неисправные системы защиты от возгораний, захламленные эвакуационные выходы и прочие опасные для жизни посетителей недочеты. Собственник первый раз пытался через суд добиться возобновления деятельности центра 17 января, однако сделать это не удалось.