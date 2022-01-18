Бизнесмен задолжал мэрии Иркутска 1,5 млн рублей за аренду земли с причалом

Индивидуальный предприниматель в Иркутске задолжал мэрии 1,5 млн рублей за аренду земли с причалом, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что бизнесмен заключил с администрацией договор на аренду объектов, однако не платил по договору с мая 2015 года по февраль 2019 года. Чтобы вернуть долг, представители мэрии обратились в суд, который обязал гражданина вернуть деньги.

Приставы сообщили бизнесмену, что в случае невозврата денег с него может быть взыскан исполнительный сбор в размере 7% от суммы долга. «Гражданин осознав, что меры принудительного характера могут негативно повлиять на его предпринимательскую деятельность, проявил сознательность и выполнил свои долговые обязательства», – сообщили в пресс-службе.