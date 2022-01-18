Сроки карантина по коронавирусу в России сократили до 7 дней

Правительство России приняло решение сократить сроки карантина в связи с заражением коронавирусом с 14 до 7 дней, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьер правительства Татьяну Голикову.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», – заявила она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Голикова уточнила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер, и если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то она будет осуществляться.