ИНК пробурила самую длинную горизонтальную скважину в истории компании

«Иркутская нефтяная компания» пробурила самый длинный горизонтальный ствол в 2065 метров. Это максимальная горизонтальная секция в истории ИНК за 2021 год. Рекорд зафиксирован на Большетирском нефтяном месторождении, сообщает пресс-служба компании.

Работы проходили на современном буровом станке Bentec HR 5000. Ранее максимальный горизонтальный буровой показатель был установлен на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении и составил 1757м.

– На стадии проектирования нужно было учесть все нюансы: подбор забойного и поверхностного оборудования, геологические неопределенности, режимы бурения. Во время подготовки мы учли прошлый опыт, тщательно проанализировано бурение предыдущих скважин, – отметил директор по бурению Иркутской нефтяной компании Константин Петрухин.

Оборудование было спроектировано по заказу Иркутской нефтяной компании для работы в условиях Восточной Сибири. Контракт на поставку 7 новых буровых установок российского производства подписан в 2019 году, первые три станка были запущены на месторождениях в 2021 году. Поставка еще 4 станков планируется в первой половине 2022 г. Оборудование приобретено с привлечением льготного займа от Фонда развития промышленности.

Компания Bentec – один из ведущих мировых производителей буровых установок и нефтепромыслового оборудования с более чем 125-летней историей. Компания производит высококачественные буровые установки и оборудование для нефтяного, газового и геотермального рынков, уделяя особое внимание вопросам охраны здоровья, безопасности и окружающей среды.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. Общее число сотрудников компаний группы – более 10 тыс. чел.