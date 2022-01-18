Более 40 отелей Приангарья присоединятся к новому этапу программы туристического кэшбэка

Правительство Иркутской области сообщило, что более 40 отелей региона присоединятся к новому этапу программу туристического кэшбэка, который стартовал 18 января в России.

«Информация о партнерах программы доступных путешествий размещена на официальном сайте программы мирпутешествий.рф. Там представлены данные 42 отелей Иркутской области, четырех санаториев и 12 туроператоров. Также выбрать подходящее предложение и отправиться в путешествие с 20%-ной скидкой можно на официальных сайтах партнеров программы», – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Новый этап продаж туров с кешбэком продлится до 12 апреля 2022 года. В этот период можно приобрести путевку и получить назад 20% от ее стоимости. Отправиться в путешествие по России можно по 30 апреля включительно, также с момента начала навигации и до конца мая по программе можно отправиться в круиз.

Всего для российских туристов подготовлено более 2 млн предложений, что на полмиллиона больше, чем в прошлом году.