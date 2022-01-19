Почему рухнул рынок?

Во вторник российские фондовые индикаторы понесли наибольшие потери с апреля 2020 года. Индекс МосБиржи впервые с февраля прошлого года опускался ниже уровня 3300 п, а индекс РТС достиг минимальной с декабря 2020 г. отметки 1355 п. Распродажи прошли на больших оборотах, объем торгов подскочил почти в два раза (311,8 млрд руб.). Ключевой фактор распродаж – геополитика и ликвидация маржинальны позиций. В частности, Белы дом не исключил отключения российских банков от SWIFT.

– Негативный новостной фон, сопровождающий данную ситуацию, отпугивает многих инвесторов от нашего рынка, прежде всего иностранных. Большое количество желающих продать бумаги встречает слишком слабый спрос, – отмечают аналитики БКС. – При этом во вторник, скорее всего, распродажи усугубились принудительным закрытием маржинальных позиций, поскольку многие акции, в том числе голубые фишки, от своих максимумов упали на 30% и более.



Что касается прогнозов, аналитики затрудняются ответить, когда ситуация на российском рынке акций стабилизируется.

– Некоторую надежду дает относительная устойчивость рубля, который сдержанно реагирует на падение наших акций и гособлигаций. Обычно рубль не менее остро реагирует на ухудшение геополитической обстановки, а также бегство нерезидентов из российских активов в инвалюту. Отсутствие подобной реакции рубля может свидетельствовать о том, что текущее падение наших акций излишне эмоционально и отчасти обусловлено техническими причинами, в том числе ликвидацией маржинальных позиций, – подчеркивают аналитики.