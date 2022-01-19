Лена-блогер из Воронежа, Катя-фотограф из Ростова: кто и как делает авторские туры на Байкале?

Зимний сезон на Байкале в этом году будет «жарким». «Спрос выше, чем в прошлом году, на февраль-март все профессионалы расписаны еще с осени», – рассказывает гид по Байкалу со стажем Юлия Спешилова. На этом фоне появилось такое массовое явление, как «авторские туры на Байкал». Их реклама сегодня звучит буквально «из каждого утюга». Кто они – авторы туров – и что предлагают? О подводных камнях нового явления эксперт рассказала SIA.RU.

«Им обещают легкие деньги и еще попутешествовать при этом»

– Каждый день я вижу рекламу 20-30 туров на Байкал, практически все они – от неместных организаторов, больше половины от «Лены-блогера из Воронежа, Кати-фотографа из Ростова, Паши-путешественника из Екатеринбурга», которые здесь никогда ранее и не были. Фото для их рекламы украдены, авторы снимков – наши местные фотографы и туроператоры, я их знаю лично.



Есть также московские турклубы, которые раньше делали 1-2 тура в сезон – на коньках, с ночевками в палатках, а теперь они предлагают уже веер различных туров на март-апрель. Гиды у них свои, не наши. То есть завозят сюда армию варягов, и что они там рассказывают про Байкал, какие байки – неизвестно.



Также много пишут мне в личку некие Маши-Вани: мол, я решила заняться туризмом, хочу сделать тур на Байкал, а расскажите мне, где жить, что посмотреть, дайте контакты водителей. Тексты у них как под копирку – видимо, все – слушатели курсов по авторскому туризму. Им там обещают лёгкие деньги и ещё путешествовать при этом, это же так соблазнительно. О доле непрофессионалов на рынке могу только догадываться, надеюсь, что всё-таки ещё не очень много.

«Единицы работают легально»

– С одной стороны, всегда нужны свежая кровь – новые гиды на смену тем, кто уходит из профессии. Но сейчас в гиды стремятся все подряд. Со стороны роль гида кажется очень простой: рассказывай байки, посещай красивые места, развлекайся и ещё получай за это деньги! По эмпирической статистике, 90% гидов-новичков уходят из профессии, ощутив на себе все тяжести работы. Остаются энтузиасты, кто без этого не может. Но гид-новичок – это не так страшно, как организатор-новичок после курсов «авторских туров». Единицы работают легально и качественно, остальные просто видят в этом лёгкую наживу, а качество – ну, уж как получится.

«Все едут на Ольхон, а он не резиновый»

– Когда я вижу веер туров у «автора» или московского турклуба, то понимаю, что он занимает инфраструктуру: места в отелях, трансферы, хивусы, развлечения. Они все едут на Ольхон, а он не резиновый. В итоге – жить там негде, все занято «авторами» и турклубами. Не могу сказать, что они отнимают у нас хлеб, потому что их туристы про нас, наверное, и не знают. Но когда идёшь по Хужиру, а тебе навстречу группа за группой с неместным гидом (а мы же все друг друга знаем), то поневоле возникает вопрос: а почему всех этих туристов водят «левые» люди?

Конкуренцией тут не пахнет. Конкуренция двигает рынок вперёд, заставляет меняться, чтобы привлечь, здесь этого нет вообще. Мы видим только результат – туристы с чужими гидами, которые у столбов Сэрге рассказывают какие-то странные вещи. Я понимаю, что им просто легче территориально дотянуться до туристов, чем нам – за счёт геопозиции и рекламных возможностей.

«Из каждого утюга – авторский тур»

– Конечно, нормальные авторские туры тоже существуют. Но то, что происходит сейчас – из каждого утюга – авторский тур, а реально он таковым не является. Туристу, который никогда не был на Байкале, невозможно понять, что реклама тура, на которую он повёлся, – это обычный стандарт. Реклама зацепила, картинки понравились – он едет.



Как пример авторского тура могу привести собственный проект этого лета – поход на пик Черского + комби поход + поезд по КБЖД + поход по ББТ, без палаток. В такой вариации тура я не видела ни у кого.

«Все гиды расписаны с осени»

– Этот зимний сезон будет жарким и сложным, у нас много факторов риска. Это не только погода и лёд, нам ещё нацпарк постоянно палки в колеса вставляет, а мы с ним боремся за туалеты. Будет жарко и с поведением на льду, а нам важно сохранить чистоту льда, гротов, сосулек и пр. Спрос очень велик, на февраль-март все мои знакомые – профессиональные гиды – расписаны еще с осени, и этот спрос выше, чем в прошлом году.

«Шагнула прямо в трещину на льду и провалилась»

– Чего опасаться? Непрофессионалы в нашем очень изменчивом ледовом мире рискуют всем. Прежде всего – жизнью и здоровьем туристов. Нужно уметь им объяснить, как правильно вести себя на льду, чтобы остаться целым и невредимым. Нужно знать, куда можно идти, а куда нет. Приведу пример – туристка на коньках шагнула прямо в трещину с тонким льдом и провалилась в воду. Её быстро вытащили, она не пострадала. Но где был её гид? Почему он ей не объяснил, как нужно переходить трещины?

Какой дать совет тому, кто выбирает туры? Смотрите на отзывы и реальный опыт организатора. Я понимаю, туристам сложно. Отзывы ведь тоже умудряются подделывать. Я советую выбирать тех, кто работает давно, у кого в ленте инстаграма есть фото прошлых лет из тех мест, куда гид ведёт людей. Это ещё не значит, что он хороший человек и прекрасный профессионал, но хотя бы он был там.