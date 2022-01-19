Авторские туры на Байкал: рынок перегрет

Прозрачный лёд Байкала манит все больше туристов из разных уголков страны. Спрос на путешествия этой зимой заметно вырос. Наряду с крупными туроператорами, авторские туры на великое озеро в этом сезоне активно предлагают блогеры, фотографы, краеведы. Рынок явно перегрет, цены на таргетированную рекламу выросли в 5-10 раз, рассказывают Даниил Марышкин и Ксения Шультайс, руководители компании «Территория Байкал» и Клуба уникальных путешествий «Моя территория». По их мнению, на рынке много непрофессионалов, чужаков, плохо знающих местность, не особо задумывающихся о безопасности и экологии. Тем не менее у этого туристического хайпа есть и положительных моменты. О плюсах и минусах этого нового явления они рассказали SIA.RU

Даниил Марышкин и Ксения Шультайс, руководители компании «Территория Байкал» и Клуба уникальных путешествий «Моя территория».

Территория Байкал | Facebook, организатор туров по Байкалу

Под видом авторских продают обычные

К авторским турам, которыми сейчас пестрят социальные сети, у руководителей «Территории Байкала» отношение двоякое.

– Что такое авторский тур в классическом его понимании и что сегодня предлагают на туристическом рынке под видом авторских туров? – рассуждают Даниил и Ксения. – В нашем понимании, это продукт, в котором есть «душа» автора, какое-то ноу-хау, какая-то инновация, неизвестные никому локации. Исходя из такого определения, наша компания занимается организацией именно авторских туров. Каждый наш сотрудник вкладывает душу в разработку новой программы, а также у компании есть такие ориентиры, как экология, внимание к деталям, живое общение с людьми, качество сервиса и прочее.

По мнению руководителей «Территории Байкала», сегодня под видом авторских туров чаще всего продают самые обычные, среднестатистические, а чаще даже дешевые туры. У них нет изюминки, большинство имеют стандартные маршруты, места проживания и заурядный трансфер.

– Более того, мы встречали «авторские туры», которые были созданы на основе нашей полуторачасовой лекции про Байкал, которую мы читали в Москве. От понятия «авторский» у них зачастую только факт того, что тур создал какой-то конкретный автор. И, на наш взгляд, это самое страшное. Люди, которые съездили в обычное путешествие на Байкал, как правило, не получают достаточное количество позитивных эмоций и часто сталкиваются с плохим сервисом. После этого, возвратившись в свои регионы, они негативно отзываются о месте, в котором провели отдых, хотя место по факту здесь совсем ни при чем. Виноват, скорее, организатор отдыха.

На скорую руку авторского тура не получится

Ситуация часто усугубляется тем, что авторы туров организуют их из другого региона, за короткое время и не особо продумывая детали.

– Все зависит от профессионального подхода. Наша компания тоже организует путешествия по всей России, находясь в Иркутске. Но на организацию одного такого путешествия в другой регион у нас уходит от шести месяцев до полутора лет подготовки, так как мы всегда работаем в регионах напрямую, а не через субподряд, и очень тщательно относимся к выбору локаций, транспорта и мест проживания. Если человек не находится в регионе и делает тур «на скорую руку», у него нет возможности съездить на разведку, изменить маршрут в связи с ледовой обстановкой или погодными условиями.

Отдельно хочется сказать про экологию в турах. Часто люди, организующие один недельный тур в год, просто не задумываются о сохранности природы. Им кажется, что их влияние настолько ничтожно мало, что ничего страшного не случится от розжига костра на льду. Но таких людей в реальности очень много, поэтому мы имеем не самую благоприятную картину. Местные туркомпании много внимания уделяют сохранности мест и соблюдению норм экологического этикета.

Рынок перегрет

Конкуренция по турам на Байкал сейчас огромная. Об этом, в частности, свидетельствует количество предложений в соцсетях и рост цен на рекламу, отмечают Даниил Марышкин и Ксения Шультайс.

– Мы – довольно крупный туроператор по меркам Байкальского региона, да и России в целом, поэтому не можем сказать, что сильно ощущаем конкурентную среду. Но знаем точно, что более мелкие компании жалуются на сильные «недоборы» групп и нехватку туристов. Рынок перегрет, таргетированная реклама в социальных сетях по топовым запросам выросла в 5-10 раз в цене по сравнению с прошлым годом. А бюджеты на рекламу небольших компаний значительно ниже наших – я прекрасно понимаю их проблему. Действительно, предложение по турам на Байкал сейчас обгоняет спрос. Авторскому туру, чтобы заработать денег, нужно набрать 1 группу на 6-8 человек. В самом плохом случае – автор просто съездит на Байкал, хорошо отдохнет и ничего не заработает. Полноценному туроператору – надо арендовать офис, платить зарплату сотрудникам, тратить деньги на рекламу в гораздо бОльших объемах, вступать в реестр туроператоров, тратить деньги на лицензии и страховки. Естественно, одной группы за сезон – не просто мало, а физически не хватит, чтобы окупить сотую долю годовых затрат.

Безопасность – во главе угла

Что касается вопросов безопасности, любой уважающий себя туроператор уделяет максимум внимания вопросам страхования туристов, безопасности и комфортному отдыху. Ксения и Даниил рекомендуют обратить внимание на транспорт, на котором вам предложат передвигаться в зимний сезон.

– Наша компания перевозит людей по льду только на катерах на воздушной подушке. Мы не используем автомобили, так как они считаются нелегальным транспортом на льду и не имеют права передвигаться вне границ ледовой переправы. Автомобиль на льду – это небезопасный транспорт. В авторских турах этим правилом часто жертвуют в пользу снижения стоимости тура, – отмечают эксперты.

Профессионалы без «хлеба» не останутся

Есть и позитивная сторона у всей этой истории с авторскими турами, но она связана скорее с развитием в целом туризма на Байкале.

– Положительных момента два, – подчеркивают Даниил и Ксения. – Во-первых, все больше и больше туристов хотят посмотреть на наше великое озеро, а значит, и спрос на путешествия по Байкалу растет. Лично мы убеждены, что у каждой туристической компании есть «свой» клиент, и он приходит чаще не по рекламе, а по велению судьбы. Так что без «хлеба» в этой истории профессионалы точно не останутся.

Во-вторых, большое количество турфирм обязывает местных подрядчиков поднимать уровень сервиса. И это видно по гостиницам, по транспорту и главное – это заметно по людям, работающим в отрасли. У каждого уважающего себя подрядчика сегодня есть вода в машине на всех туристов, есть урна под мелкий мусор, на базах отдыха новое постельное белье, местная кухня, приветливые администраторы. Благодаря большому потоку на Байкал, эта планка постоянно растет, и мы не намерены не расслабляться. И это очень круто!

В завершение хотим подчеркнуть, что мы не против авторских туров. Если человек реально создал хороший, интересный, необычный и качественный продукт, уважительно относится к окружающей среде и людям, проживающим в месте проведения путешествия, а также нашел свою аудиторию, которой нравится путешествовать именно с ним – разве это не прекрасно? Главное, что после таких поездок все больше людей начинают любить свою страну и путешествовать, не выезжая заграницу. Важно, чтобы человек, создающий этот продукт, делал это по велению души, а не ради «легкой» наживы.