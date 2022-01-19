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Компания En+ Group получила награды за вклад в социально-экономическое развитие региона

Компания «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», входящая в структуру En+ Group и осуществляющая централизованное управление гидроэлектростанциями Ангарского каскада, заняла первое место в рейтинге хозяйствующих субъектов Иркутской области, сообщили SIA.RU в компании.

По итогам 2020 года были определены лидеры в семи промышленных комплексах Иркутской области в соответствии с видами экономической деятельности. На церемонии награждения победителей губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил диплом первой степени в категории «Инфраструктурный комплекс» руководителю энергетического бизнеса компании En+ Group Михаилу Хардикову.  Диплома второй степени в этой номинации удостоилась и компания «Иркутскэнергосвязь» также входящая в структуру энергохолдинга.  Технологическое развитие производств и модернизация инфраструктуры регионов – основные направления развития компании, приоритет которых обозначил основатель компании Олег Дерипаска.

Лидеров рейтинга определяла комиссия, в состав которой вошли представители профильных министерств региона и Иркутскстата. Анализируя результаты деятельности организаций, эксперты оценивали финансово-экономические, инвестиционные, социальные показатели. Экспертная комиссия на основе предоставленной предприятиями-конкурсантами информации составила сводный рейтинг участников, из числа которых были выбраны предприятия-победители.

Руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков:

Предприятия холдинга En+ Group регулярно становятся лауреатами отраслевых международных, всероссийских и  региональных рейтингов и конкурсов. Для нас это не только возможность заявить о себе, но и отличная мотивация для развития производства и внедрения инновационных технологий. В настоящий момент на гидроэлектростанциях холдинга осуществляется масштабный проект технического перевооружения «Новая энергия», который  позволит нарастить производственные мощности, увеличить КПД, повысить надежность и безопасность ГЭС.

Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области:

Предприятия, которые сегодня собрались здесь – авангард экономики Иркутской области. Вы не только развиваете свое направление в экономике региона, создаете рабочие места, в том числе – высокопроизводительные, но также занимаетесь социальной деятельностью. Я рада, что в этом рейтинге мы видим не только бессменных лидеров, но и компании, которые впервые получают такую награду. Хочется надеяться, что в следующем году будет еще большая конкуренция за лидерство в рейтинге, и мы увидим много новых имен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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