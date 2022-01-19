Опубликована новая карта седьмой подзоны аэропорта Иркутска

Ранее седьмая подзона охватывала большую часть Октябрьского района Иркутска, сейчас она существенно меньше.

Скриншот из приложения к указу

Изменения в указ внесли 17 января. Согласно им, приаэродромную территорию аэропорта Иркутска разделят на две части.Территория, непосредственно примыкающая к аэропорту, будет называться «сектор 7.2». Это сам аэропорт Иркутска, небольшая часть Иркутска и Иркутского района. Там эквивалентный уровень шумовой нагрузки равен или превышает 55 децибел. На этой территории будет всё также запрещено строительство социальных объектов и многоквартирных жилых домов.

Удаленная от аэропорта территория будет называться «сектор 7.1». В нём шумовая нагрузка ниже. Там допускается строительство или реконструкция жилья и социальных объектов при условии выполнения мероприятий по шумозащите. Строители должны будут определять их при проектировании строительства объектов.

Напомним, что седьмая подзона определена приказом Росавиации № 421-п, она установлена для зашиты жителей от шумового воздействия воздушных судов.