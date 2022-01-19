Банк Уралсиб удвоил объемы автокредитования по итогам 2021 года

Банк Уралсиб по итогам 2021 года увеличил объемы автокредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Всего за прошедший год банк выдал 16,3 тысяч кредитов на сумму 23,4 млрд рублей. Три четверти всех выдач составили кредиты на покупку нового автомобиля, сообщили SIA.RU в банке.

Средний размер кредита вырос в 1,5 раза – до 1,4 млн рублей. Портфель автокредитов на конец 2021 года составил 23 млрд рублей, показав рост в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Активный рост объемов автокредитования обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».