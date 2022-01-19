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iPhone 11 стал самым покупаемым смартфоном в Иркутске в 2021 году

МТС проанализировала (исследование есть у SIA.RU) рынок смартфонов в 2021 году в Иркутске. Выяснилось, что жители столицы Приангарья стали отдавать предпочтение моделям с увеличенным размером памяти, а «смартфоном года» стал Apple iPhone 11 128 ГБ.

В целом, большая часть купленных гаджетов имела объем внутреннего хранилища 128 и более гигабайт. Увеличенный размер памяти стал одним из главных трендов в 2021 году. Доля таких устройств выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составила 36%. Спрос на девайсы с небольшим накопителем сокращается – девайсы с 8 и 16 ГБ стали покупать реже на 65%, а с 32 ГБ – на 20%.

Первое место по количеству проданных гаджетов в Иркутске заняла модель Apple iPhone 11 128 ГБ, опередив Samsung Galaxy A02, а замкнул тройку лидеров снова Apple iPhone 11, но уже с памятью 64 ГБ. На четвертом и пятом местах по количеству проданных устройств стали Samsung Galaxy A01 Core и Xiaomi Redmi 9A соответственно.

Средний чек за смартфон за год вырос в Иркутске на 32% до 24,3 тысяч рублей. Как отмечают аналитики МТС, стоимость растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Дешевые девайсы перестали удовлетворять потребности пользователей̆, поэтому спрос смещается в пользу гаджетов с качественными камерами и большими дисплеями.

Также на рынке смартфонов зафиксирован новый тренд – количество купленных устройств сокращается из-за стремления иркутян приобретать гаджеты с прицелом на более продолжительное использование. В 2021 году средний срок владения мобильными аппаратами превысил 40 месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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