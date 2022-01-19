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Будут ли январские зарплаты ниже обычного?

Эксперты hh.ru выяснили (исследование есть у SIA.RU), действительно ли зарплата в январе всегда ниже, чем в другие месяцы

Существует ошибочное мнение, что за январь зарплата всегда меньше, чем за другие месяцы. Если сотрудник получает оклад и отработал все рабочие дни по производственному календарю, то он получает полную зарплату, которая установлена в трудовом договоре.

«Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата действительно будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе чем заработная плата. Например, пособие на время больничного исчисляют исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. А при расчете отпускных берут другой показатель – средний заработок, при расчете которого учитывают доход за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата», – рассказывает Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

В некоторых случаях доходы за январь могут быть даже больше, чем за другие месяцы – например, если к стандартной зарплате добавляется выплата премии по итогам прошлого года. Кстати, по данным опроса hh.ru среди соискателей из Иркутской области, годовую премию в этот раз в полном размере выплатили 11% сотрудников, частично – 13%. Еще 2% остались без премий, хотя обычно получают их. 50% рассказали, что в их компании в принципе нет подобной практики.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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