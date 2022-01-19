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445 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Заболеваемость снизилась в Братске.

Антилидер по заболеваемости – Иркутск (+137), далее идут Ангарск (+64) и Иркутский район (+34).

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Всего в области с начала пандемии зарегистрировали 163 тыс. случаев заражения. Госпитализировано – 1 849 (-50), выздоровело – 151 547 (+211), умерло – 7 397 (+17), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 598 (+0).

Новогодние праздники в Иркутской области прошли без подъема заболеваемости, но пятая волна уже близко, прогнозируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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