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Спрос на строящееся жилье вырос в Иркутской области в конце 2021 года

По сравнению с ноябрем спрос вырос на 45%, по отношению к декабрю 2020 года рост составил 11%, рассказали SIA.RU в Росреестре.

В том числе в прошлом месяце значительно вырос интерес к жилью, строящемуся в Иркутском районе. Так, в декабре 2021 года в муниципалитете зарегистрировано 178 ДДУ. Это на 80% больше, чем в ноябре 2021 года. Тогда в Иркутском районе было оформлено 99 договоров долевого участия.

В областном центре в декабре 2021 года зарегистрирован 461 договор долевого участия. По отношению к ноябрю 2021 года (340 ДДУ) количество оформленных в Иркутске ДДУ выросло на 36%.

Всего в 2021 году в регионе оформлено более 5,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве. По сравнению 2020 годом интерес к долевому строительству в Иркутской области вырос на 3%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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