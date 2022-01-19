Солид-Банк в ТОП-7 крупнейших дальневосточных банков России

Российско-японский Солид Банк вошел в ТОП-7 крупнейших дальневосточных банков России во второй половине 2021 года. Рейтинг составлен Brobank.ru

Сервис Brobank.ru определил 10 крупнейших дальневосточных банков. Конкурировали за попадание в ТОП кредитные организации, соответствующие одному из двух условий. Первое - регистрация головного офиса в ДФО. Второе - более 50% отделений от всей филиальной сети расположены в рассматриваемом территориальном образовании.

Солид Банк по итогам второй половины 2021 года вошел в первую семерку рейтинга.

Итоговый рейтинг опирается на суммарную оценку шести показателей бизнеса: объемы активов, сумма розничного кредитного портфеля, срочных депозитов физлиц, займов ИП, кредитов предприятиям и привлеченных от них средств.

Помимо основного ТОП-10, составлены перечни крупнейших игроков рынка по каждому отдельному показателю, в результате Солид Банк попал в число лучших по показателям:

активы,

объем розничного кредитного портфеля,

объем срочных депозитов физ. лиц,

объем займов ИП,

объем портфеля кредитов предпринимателям,

привлеченные средства предпринимателей.

*Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. В пятерке самых популярных сайтов рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в тройку лидеров по версии Mail.ru профильной категории «Банки». Среднемесячная аудитория на текущий момент - более 1 000 000 человек. Создан в 2014 году.