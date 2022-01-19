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Назван рейтинг лучших городов для карьеры

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких городах, по мнению жителей России, можно построить наиболее удачную карьеру.

Текущий рейтинг значительно отличается от аналогичного исследования, проведенного в январе 2021 года. Лидерство в 2022 году также удерживают Москва (76%) и Санкт-Петербург (52%) – в этих городах карьерные перспективы ожидаемо отметили большинство опрошенных жителей России.

Однако, в этом году южные города (Сочи и Краснодар) обогнали Екатеринбург и Казань, которые отметили треть (32%) и четверть (24%) респондентов соответственно. Это может быть связано с высокими темпами восстановления региональных рынков труда – и Свердловская область, и Республика Татарстан по итогам 2021 года вошли в Топ-10 регионов наибольшим числом открытых за год вакансий.

Карьерные возможности Сочи и Краснодара указали 18% и 17% участников исследования соответственно. Еще 14% опрошенных отметили перспективы Новосибирска.

В этом году в десятку рейтинга также вошли Калининград, Владивосток и Тюмень который выбрали 12%, 11% и 10% респондентов соответственно. В прошлом году эти города не входили в список самых привлекательных для построения успешной карьеры.

В варианте «‎Другое»‎ 21% респондентов чаще всего отмечали другие крупные города России, Европы и США, но они набрали менее 10% голосов.

«Мы видим, что города с уклоном в сторону производства и промышленности становятся все более востребованными для построения карьеры. Это обусловлено высоким спросом на сотрудников в производственной сфере, возникшим из-за пика кадрового голода в 2021 году на рынке труда. В этом году работники и соискатели сферы производства и промышленности могут рассчитывать на улучшение условий труда и повышение заработной платы в отрасли. Такие изменения помогут привлечь дополнительный кадровый ресурс, что мы и наблюдаем с начала года», – прокомментировала Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.

Как вы считаете, какие города в России самые перспективные для карьеры?

Москва

76%

Санкт-Петербург

52%

Екатеринбург

32%

Казань

24%

Сочи

18%

Краснодар

17%

Новосибирск

14%

Калининград

12%

Владивосток

11%

Тюмень

10%

Другое

21%

Возможность переезда для построения карьеры в этом году рассматривают для себя более половины опрошенных – 55%.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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