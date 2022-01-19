Стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон

На сайте ugraloppet.ru открылась онлайн-регистрация участников на IX Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого выступает банк «Открытие». В этом году участникам предлагается выбрать стиль и трассу: 8 апреля пройдут соревнования классическим стилем на 50 км, 9 апреля – свободным на дистанциях 5,25 и 50 км.

«Мы надеемся, что среди участников марафона найдутся смельчаки, которые решатся пробежать марафон дважды: 8 апреля классическим стилем и 9 апреля – коньковым. Уверен, это сможет стать «фишкой» марафона 2022 года и добавит зрелищности и азарта соревнованиям», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Организаторы надеются, что дополнительный день марафона сможет привлечь на лыжню новых профессиональных участников из зарубежных стран и других регионов России. В Ханты-Мансийск традиционно приезжают участники из 46 регионов России, даже из таких далеких, как Хабаровский край и Архангельская область, а также в гонке участвуют представители Казахстана, Молдовы, Латвии и США. Около 60% участников – жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, из которых много лыжников-любителей. На марафон приходят спортивными семьями, нередко на старт выходят семьи в трех поколениях. Также большое число участников из соседних с округом регионов – Тюменской области (9%), Свердловской области (8%), Пермского края и ЯНАО (по 4%). Много лыжников приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга.

К забегу на дистанции 25 и 50 км в этом году допускаются спортсмены старше 18 лет. Из-за пандемии участники от 65 лет и старше смогут принять участие в марафоне только в «заочном» виде. Для участия в марафоне российским участникам необходим QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19. Иностранные участники могут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно на это спортивное событие собирается несколько тысяч спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран. В 2021 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие 2,8 тысячи спортсменов.

Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.