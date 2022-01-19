Три дороги отремонтируют в 2022 году в Братске

На это из федерального, областного и местного бюджетов направят 372 миллиона рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

Специалисты подрядной организации проведут капитальный ремонт участка Комсомольской улицы в центральном районе города. Его длина – один километр, от улицы Пихтовой до Гагарина.

Там заменят инженерные коммуникации, в том числе ливневую канализацию, обустроят новые тротуары, уложат асфальтобетонное покрытие, установят дорожные знаки, опоры наружного освещения и ограничивающее пешеходное ограждение. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Стоимость ремонта составит более 230 млн рублей. Капитальный ремонт является продолжением работ прошлого года. Тогда специалисты привели в нормативное состояние и ввели в эксплуатацию 1,24 километра. Работы этого года позволят привести в нормативное состояние всю улицу.

Также в этом году в Братске отремонтируют улицу Кирова на участке от Комсомольской до Депутатской. Длина участка - более километра. Стоимость работ – 78 млн рублей. Заасфальтируют и улицу Гайнулина на отрезке от улицы Радищева до Лескова. Длина участка более двух километров. Стоимость ремонтных работ – свыше 64 млн рублей. Во время рабочей поездки в Братск Игорь Кобзев поручил проработать вопрос выделения этому городу дополнительных средств на ремонт улично-дорожной сети. Сейчас решается, на какие именно дороги направят средства.