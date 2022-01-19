Детская поликлиника во втором Иркутске готова к приему пациентов

В ближайшее время объект пройдет процедуру получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. Об этом губернатору региона Игорю Кобзеву доложила министр здравоохранения Анна Данилова.

Сейчас подрядчики завершают работы по монтажу мебели, медицинского оборудования, компьютерной техники и серверов, а также осуществляют подключение учреждения к интернету. В ходе осмотра объекта глава региона сделал ряд замечаний.

Глава региона подчеркнул, что также необходимо ускорить процесс обучения персонала работе на новом современном оборудовании.

Напомним, строительство нового медицинского комплекса во втором Иркутске началось в 2019 году. Расчётная мощность детской поликлиники – 400 посещений в смену, женской консультации – 200 посещений. Из областного бюджета на строительство направлено 1,55 млрд рублей, 525 млн рублей выделено по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина из резервного фонда РФ на оснащение оборудованием.