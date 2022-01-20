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Зарплаты бюджетников уровняют

Правительство планирует повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах, сообщают «Ведомости».

В правительстве обсуждают меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики. Речь идет о повышении ставок сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих по этому параметру субъектах. Обсуждение ведется в рамках рабочих групп по четырем направлениям: здравоохранение, образование, наука и культура, они созданы на базе профильных министерств – Минобрнауки, Минкультуры, Минздрава и Минпросвещения.

В майских указах 2012 г. президент поручал обеспечить опережающий рост оплаты труда бюджетников, в частности, к концу 2018 г. средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – 200%. Но эта задача не была выполнена полностью, сообщала Счетная палата (СП) в конце 2020 г.

«Наибольшие проблемы отмечены в сегменте «младший медицинский персонал»: показателей не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент – «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»: показатели не достигнуты в 43 регионах», – отмечал аудитор СП Сергей Штогрин.

Несмотря на улучшение ситуации с зарплатами сотрудников бюджетной сферы в результате выполнения майских указов 2012 г., проблема все еще актуальна и ее решение – одна из приоритетных задач правительства, отметил близкий к правительству собеседник. В реальности зарплаты бюджетников не сравнялись с заработками на рынке по крайней мере в отдельных категориях, а разрыв в доходах между сотрудниками одной и той же квалификации от региона к региону может отличаться в несколько раз, добавил собеседник «Ведомостей». Поскольку выравнивание потребует колоссальных средств из бюджета, его проведут в соответствии с принципами социального казначейства, добавил источник. В частности, зарплаты будут увеличивать сотрудникам из регионов, отраслей и непосредственно профессий, наиболее отстающих по этому параметру, резюмировал собеседник.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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