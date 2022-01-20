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ВТБ и Ростелеком тестируют новый сервис по передаче финансовых сообщений

ВТБ первым среди российских банков начал тестировать новый продукт «Сервис-бюро СПФС», который нацелен на обмен финансовыми документами с пользователями Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) без прямого подключения к ней. Первым клиентом, который опробовал данный продукт, стало ПАО «Ростелеком», рассказали SIA.RU в банке.

Благодаря внедренному цифровому процессу компаниям больше не нужно будет интегрировать свою систему с Банком России и самостоятельно проходить специальную регистрацию. Услуга предоставляется непосредственно в системе дистанционного банковского обслуживания без дополнительных расходов на интеграцию сервиса.

Сам процесс работы «Сервис-бюро СПФС» выглядит следующим образом: клиент формирует финансовый документ в системе «ВТБ Бизнес-онлайн», подписывает и направляет в банк. ВТБ получает документ и направляет эти платежи получателю (участнику системы) на исполнение по каналу СПФС. Клиенты сервис-бюро идентифицируются как обычные пользователи СПФС, поэтому порядок отправки и получения и обработки их финансовых сообщений точно такой же, как у прямого участника.

«ВТБ одним из первых подключился к СПФС, а сегодня мы стали первым российским банком, предоставляющим услугу «Сервис-бюро СПФС». Этот сервис предлагает компаниям новый способ передачи документов в банк – направление инструкций по работе со счетами в разных банках через один канал – и позволит усовершенствовать операционные процессы. Развитие подобных сервисов – очередной шаг платежного рынка к единым каналам и форматам, что в перспективе окажет положительное влияние на всех его участников», – отметила Наталья Диркс, член правления ВТБ.

«Мы рады, что первый проект был запущен совместно с нашим клиентом и партнером – ПАО «Ростелеком». Подключение «Сервис-бюро СПФС» даст возможность клиенту упростить и ускорить обмен финансовыми документами, а также сэкономить на интеграции и дальнейшей поддержке канала с Банком России. В дальнейшем функционал сервиса позволит совершать и трансграничные операции обмена финансовыми сообщениями с зарубежными участниками СПФС», – прокомментировал Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ.

«Важным событием для нашей компании явился запуск пилотного проекта по передаче финансовых сообщений с нашим партнером – банком ВТБ, который выступил для нас в качестве «Сервис-бюро СПФС». У нас появилась возможность организации информационного обмена с нашими расчетными банками в режиме одного окна, которым явился для нас банк ВТБ. Организация такого взаимодействия не повлекла за собой дополнительных расходов на интеграцию и поддержание инфраструктуры. При этом формат одного окна позволяет получить все возможности и преимущества сервиса СПФС, как если бы мы подключились напрямую», – говорит старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин.

СПФС – система передачи финансовых сообщений Банка России – существует с 2014 года. Ее цель – обеспечение гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче финансовых сообщений между участниками, а также снижение рисков, влияющих на безопасность и конфиденциальность услуг по передаче финансовых сообщений. ВТБ подключился к СПФС в числе первых в 2015 году и сейчас является лидером по трафику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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