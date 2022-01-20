Спрос на вторичное жилье в Приангарье вырос на 20% в 2021 году

В 2021 году Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 76 889 договоров купли-продажи на вторичное жилье. Это на 20% больше, чем в 2020 году, когда было зарегистрировано 64 139 сделок.

Эксперты связывают рост с тем, что цены на новостройки росли опережающими темпами, в результате спрос частично перераспределился на готовое жилье.

При этом в Иркутске рост сделок не такой существенный, в областном центре в 2021 году зарегистрировано 18 523 прав на «вторичку», что всего на 2% выше, чем в 2020 году.