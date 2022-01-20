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Прием документов на участие в программе «Земский учитель» стартовал в Приангарье

Подать их можно до 15 апреля включительно, рассказали SIA.RU в администрации области.

Иркутская область принимает участие в федеральной программе «Земский учитель» с самого начала ее реализации в 2020 году, и за это время в школы региона, в том числе в отдаленные северные территории, приехали работать около 150 педагогов.

Программой «Земский учитель» предусмотрена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему на работу в село, поселок, либо город с населением до 50 тысяч человек. Выплата не носит целевой характер и может быть израсходована по усмотрению учителя.

По условиям программы победитель должен отработать в школе не менее пяти лет.

Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской Федерации не старше 55 лет со средним или высшим педагогическим образованием. Участники программы на момент подачи документов не должны проживать или работать в том населенном пункте, на вакансию в котором они претендуют. Исключение сделано для выпускников школ, которые хотят занять вакансии в своих образовательных организациях.

Прием документов осуществляет институт развития образования Иркутской области как региональный оператор программы. С условиями и критериями конкурсного отбора можно ознакомиться на Всероссийском портале «Земский учитель», а также на официальном сайте министерства образования Иркутской области и на сайте регионального оператора.

Консультацию по организационным вопросам конкурсного отбора можно получить по телефону: 8 (3952) 500-904 (доб. 323, 274) и по адресу электронной почты: upc@iro38.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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