Новости

Рубль укрепился на геополитическом позитиве

На торгах в среду рубль укреплялся. Кроме улучшения внешнего фона поддержку рублю оказывают надежды инвесторов на пятничную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Читайте также:

Прогноз курса доллара на 20–21 января
20 января 2022
Прогноз курса доллара на 17–21 января
17 января 2022

– Сам факт продолжения консультаций России и Запада по острым геополитическим проблемам сохраняет шансы на предотвращение эскалации текущего противостояния, – отмечают аналитики БКС.

Ускорение восстановления рублевых активов произошло благодаря заявлению заминистра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий. Это снизило обеспокоенность инвесторов по поводу опасной геополитической обстановки.

С технической точки зрения, пара USD/RUB предприняла еще одну попытку закрепиться над уровнем 77 руб., и она вновь оказалась неудачной. Немного превысив его, доллар резко откатился, подтвердив, что область сопротивления 77–78 руб. пока остается для него непреодолимым техническим препятствием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (335)


Реклама на сайте

2022, кризис, прогнозы, последние новости
Почему рухнул рынок?
Белый дом не исключает отключения России от SWIFT
На рынке прошли самые мощные распродажи за два года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании