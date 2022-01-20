Рубль укрепился на геополитическом позитиве

На торгах в среду рубль укреплялся. Кроме улучшения внешнего фона поддержку рублю оказывают надежды инвесторов на пятничную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

– Сам факт продолжения консультаций России и Запада по острым геополитическим проблемам сохраняет шансы на предотвращение эскалации текущего противостояния, – отмечают аналитики БКС.

Ускорение восстановления рублевых активов произошло благодаря заявлению заминистра иностранных дел Сергея Рябкова о том, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий. Это снизило обеспокоенность инвесторов по поводу опасной геополитической обстановки.

С технической точки зрения, пара USD/RUB предприняла еще одну попытку закрепиться над уровнем 77 руб., и она вновь оказалась неудачной. Немного превысив его, доллар резко откатился, подтвердив, что область сопротивления 77–78 руб. пока остается для него непреодолимым техническим препятствием.