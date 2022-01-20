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Байден пригрозил России катастрофическими санкциями в случае вторжения на Украину

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В случае полноценного вторжения на Украину санкции для России будут катастрофическими, заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден. Одним из примеров санкций был назван запрет российским банкам на проведение долларовых операций. Такие меры будут приняты, как только Россия «начнет действовать». 

При этом в Белом доме объяснили, что будут считать «вторжением». Под этим понимается любое пересечение российскими войсками границы с Украиной, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Россия в свою очередь требует от США предоставить юридически обязательные гарантии нерасширения НАТО в Восточной Европе, в том числе — отклонить заявку Украины на вступление в альянс. Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что рисков крупномасштабной войны в Европе или где-либо еще, сейчас нет. «Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — подчеркнул дипломат.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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