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ВОЗ рекомендует отменить ограничения на международное авиасообщение

Они не приносят пользы, но продолжают способствовать «экономическому и социальному стрессу», передает слова комитета РБК.

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В заявлении комитета говорится, что ограничения «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства». В то же время эти меры не принесли пользу: доказательством этого стало то, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется, несмотря на решение некоторых стран ввести ограничения на поездки, считают эксперты.

В рекомендациях ВОЗ в отношении международных поездок говорится, что власти стран могут принимать меры в целях снижения риска распространения инфекции, которые включают тестирование путешественников на COVID или помещение их на карантин. Как указывает организация, эти меры нужно определять на основе «тщательной оценки риска», а применять их нужно при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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