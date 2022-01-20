Назван металл, который заменит золото

О "новом золоте" рассказал Алишер Усманов.

«Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях», – передает его слова РБК.

В статье Усманов привел данные Международного энергетического агентства, согласно которым к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. К тому моменту спрос на медь вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.

«Этот металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики», – пишет Усманов.

Вместе с тем, отмечает основатель USM, в ближайшие годы спрос на медь приведет к скачкам цен на металл, и в будущем может превысить предложение. Чтобы избежать дефицита меди, нужно инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности, считает он.