ТРЦ «Модный квартал» победил в конкурсе новогоднего оформления торговых объектов в Иркутске

В Иркутске подвели итоги конкурса новогоднего оформления объектов торговли. Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурсной комиссия осмотрела групп более 200 предприятий.

В номинации «Лучшее праздничное оформление торгового центра» победителем признан ТРЦ «Модный квартал». Самым ярким украшением стационарного магазина стал декор торговой точки «Мясо молоко» на улице Зверева. Победителем среди супермаркетов выбран «Абсолют» на улице Рабочего Штаба. Праздничное украшение ресторана «Трапезников», расположенного на улице 5-й Армии, признано лучшим оформлением предприятия общественного питания. Среди нестационарных торговых объектов победил павильон «Gross Rose» на улице Сибирских Партизан, среди салонов цветов – студия «Цветочная гавань».

– Несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции отразилась на всех сферах деятельности и особенно – на торговле, иркутские предприятия стараются «держать марку» и дарить горожанам праздничное настроение. Особенно постарались руководители и сотрудники торговых центров и салонов цветов: они порадовали иркутян красиво украшенными елями, иллюминацией, объемными фигурами и нестандартными элементами декора, – отметила начальник департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Анна Дудкевич.