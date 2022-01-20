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Серышев поручил увеличить объемы тестирования на коронавирус в Приангарье

Представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел заседание координационного штаба по борьбе с  коронавирусом.

«В связи с быстрыми темпами распространения нового штамма омикрон весь мир охватила новая волна заболеваемости COVID-19, при этом системы здравоохранения в ряде стран оказались в критической ситуации», – отметил Анатолий Серышев.

Важно, чтобы граждане могли дозвониться в специальные службы, вызвать врача на дом, получить ответы на интересующие вопросы. В связи с этим нужно усилить работу «горячих линий», куда поступают обращения граждан.

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В период с 11 января в области наблюдается пока незначительный прирост заболеваемости. В настоящее время на лечении находится около 9 тысяч человек, из них на амбулаторном лечении – 7 554 (80,3%), на стационарном – 1 849 человек, в том числе 226 пациентов с тяжелым течением заболевания. Свободный коечный фонд на 18 января 2022 года составляет более 40%.

Напомним, что мощности ПЦР-лабораторий в Иркутской области позволяют делать до 20 тысяч тестов на ковид ежедневно. Власти Иркутской области готовятся к новой волне коронавируса, связанной с новым омикрон-штаммом. В регионе за сутки чиcло подтвержденных случаев выросло с 4 до 26. Губернатор Игорь Кобзев на заседании оперштаба потребовал перейти на усиленный режим работы ПЦР-лабораториям, выполняющим тесты на ковид.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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