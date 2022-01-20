Заметнее всего зарплаты в Иркутской области выросли у специалистов в сфере инсталляций и сервиса

По данным (есть у SIA.RU) аналитики hh.ru, в декабре 2021 года средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 52,7 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в области готовы платить соискателям из сферы добычи сырья (79,4 тыс. руб.), на втором месте – строители (67,3 тыс. руб.), на третьем – высший менеджмент (65 тыс. руб.).

Выше средней по рынку предлагают зарплаты специалистам из автобизнеса, водителям, специалистам из сферы инсталляции и сервиса, рабочему персоналу, производственникам, ИТ-специалистам и продавцам-консультантам.

Самые низкие зарплаты в регионе предлагают госслужащим (39,6 тыс. руб.) и сотрудникам спортивных клубов и салонов красоты (40,8 тыс. руб.).

Если оценивать, в каких профсферах произошел наиболее заметный рост зарплат за минувший год, абсолютным лидером стали предлагаемые зарплаты в сфере «инсталляции и сервис» – они выросли на 20%, до 58,6 тыс. руб. Также ощутимо подросли зарплатные предложения для IT-специалистов (+16%, до 55,1 тыс. руб.) и специалистов по маркетингу, рекламе и PR (+12%, до 45,6 тыс. руб.).

Напротив, сократились предлагаемые зарплаты для персонала по страхованию (-25%, до 52,7 тыс. руб.).