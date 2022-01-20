Новости

Новый конгрессно-выставочный центр построят в Иркутске

Новый конгрессно-выставочный центр планируют разместить на месте «Сибэкспоцентра» в микрорайоне Солнечный. На данный момент группой компаний En+ подготовлен проект его создания. Поддержку в реализации окажет «Туризм.РФ». Для этого в 2022 году государственная корпорация планирует направить финансирование в размере более 800 миллионов рублей.

– Проект получил одобрение совета директоров. 15 тысяч квадратных метров конгрессно-выставочной инфраструктуры – это значительный вклад в развитие делового туризма в Восточной Сибири, – отметил представитель госкорпорации «Туризм.РФ» Михаил Вагайцев.

Инициатива получила одобрение администрации Иркутска. До того, как проект реновации получит воплощение, необходимо разработать и реализовать комплекс мер по улучшению транспортной инфраструктуры на подъездах к «Сибэкпоцентру» – это поможет избежать возможных транспортных заторов.

– Для того чтобы Иркутск обрел новый статус, привлек бизнес-туристов со всего мира, работу по развитию выставочной инфраструктуры нужно продолжать: кроме обновленного объекта в микрорайоне Солнечный городу необходим крупный экспозиционный центр для проведения масштабных мероприятий, – заявил генеральный директор туристической компании «Гранд Байкал» Виктор Григоров во время семинара, на котором эксперты, представители бизнеса, власти обсудили туристические перспективы города и региона. 

По его словам, Иркутск – не только стартовая площадка для путешествий по Байкалу, город достоин стать столицей делового туризма.

Вице-мэр столицы Восточной Сибири Дмитрий Ружников подчеркнул, развитие сферы туризма – одно из приоритетных направлений работы городской администрации. 

Читайте также:

Авторские туры на Байкал: рынок перегрет
19 января 2022
Лена-блогер из Воронежа, Катя-фотограф из Ростова: кто и как делает авторские туры на Байкале?
19 января 2022

– У Иркутска огромный туристический потенциал: самобытная сибирская архитектура, богатая история, близость к уникальным природным объектам – озеру Байкалу, реке Ангаре, удобная транспортная логистика, профессиональные кадры во всех сферах гостеприимства. В нашем городе есть предпосылки для развития многих видов туризма, в том числе событийного, научного, медицинского, гастрономического и экологического, – отметил Дмитрий Ружников.

Напомним, что Иркутская область получит деньги от «Туризм.РФ» на строительство шести туристических объектов гостиниц. Об этом стало известно в конце декабря 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (419)


Реклама на сайте

2022, кризис, прогнозы, последние новости
Почему рухнул рынок?
Белый дом не исключает отключения России от SWIFT
На рынке прошли самые мощные распродажи за два года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании