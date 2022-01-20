Новый конгрессно-выставочный центр построят в Иркутске

Новый конгрессно-выставочный центр планируют разместить на месте «Сибэкспоцентра» в микрорайоне Солнечный. На данный момент группой компаний En+ подготовлен проект его создания. Поддержку в реализации окажет «Туризм.РФ». Для этого в 2022 году государственная корпорация планирует направить финансирование в размере более 800 миллионов рублей.

– Проект получил одобрение совета директоров. 15 тысяч квадратных метров конгрессно-выставочной инфраструктуры – это значительный вклад в развитие делового туризма в Восточной Сибири, – отметил представитель госкорпорации «Туризм.РФ» Михаил Вагайцев.

Инициатива получила одобрение администрации Иркутска. До того, как проект реновации получит воплощение, необходимо разработать и реализовать комплекс мер по улучшению транспортной инфраструктуры на подъездах к «Сибэкпоцентру» – это поможет избежать возможных транспортных заторов.

– Для того чтобы Иркутск обрел новый статус, привлек бизнес-туристов со всего мира, работу по развитию выставочной инфраструктуры нужно продолжать: кроме обновленного объекта в микрорайоне Солнечный городу необходим крупный экспозиционный центр для проведения масштабных мероприятий, – заявил генеральный директор туристической компании «Гранд Байкал» Виктор Григоров во время семинара, на котором эксперты, представители бизнеса, власти обсудили туристические перспективы города и региона.

По его словам, Иркутск – не только стартовая площадка для путешествий по Байкалу, город достоин стать столицей делового туризма.

Вице-мэр столицы Восточной Сибири Дмитрий Ружников подчеркнул, развитие сферы туризма – одно из приоритетных направлений работы городской администрации.

– У Иркутска огромный туристический потенциал: самобытная сибирская архитектура, богатая история, близость к уникальным природным объектам – озеру Байкалу, реке Ангаре, удобная транспортная логистика, профессиональные кадры во всех сферах гостеприимства. В нашем городе есть предпосылки для развития многих видов туризма, в том числе событийного, научного, медицинского, гастрономического и экологического, – отметил Дмитрий Ружников.

Напомним, что Иркутская область получит деньги от «Туризм.РФ» на строительство шести туристических объектов гостиниц. Об этом стало известно в конце декабря 2021 года.