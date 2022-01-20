Стрельбу в магазине устроил 18-летний иркутянин

Инцидент произошел в магазине на улице Дзержинского, рассказали SIA.RU в полиции.

В субботу злоумышленник зашел в продуктовый магазин с пистолетом. С витрины он взял бутылку спиртного, не расплатившись, пошел к выходу и два раза выстрелил в потолок. Продавец сразу же позвонила в полицию.

Правоохранители нашли подозреваемого, им оказался 18-летний иркутянин. По предварительной информации, он произвел выстрел из пневматического пистолета. Свой поступок объяснил тем, что находился в состоянии опьянения.