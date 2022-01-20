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Штабы родительского контроля начнут работу в Иркутской области

В первом заседании приняли участие представители родители из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского. Об этом SIA.RU сообщили в областном минобре.

«Мы пригласили к сотрудничеству тех родителей, которые уже имеют опыт организации общественного контроля в образовательных организациях, поэтому знают, как можно выстроить работу, и готовы поделиться опытом с муниципальными штабами. Их первые заседания пройдут в январе-феврале 2022 года после утверждения типового регламента», – рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

По словам главы регионального ведомства, участие родительской общественности в реализации масштабных областных проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования, совершенствованию качества организации питания поможет формированию комфортной образовательной среды. Кроме того, через штабы легче будет информировать родителей об изменениях в системе образования и обсуждать общественные инициативы.

Председателем регионального штаба родительского контроля избран член Совета отцов Иркутской области и областного родительского собрания Александр Константинов.

Напомним, по поручению Министерства просвещения Российской Федерации в каждом российском субъекте создаются региональные штабы родительского контроля, основной задачей которых является осуществление общественного контроля за организацией капитальных ремонтов образовательных организаций, качеством организации горячего питания и исполнения требований антитеррористической защищенности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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