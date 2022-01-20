В Иркутске планирует построить жилой комплекс для медиков

Администрация Иркутска совместно с региональными властями разрабатывает программу для строительства большого жилого комплекса на 300 мест для работников образования и здравоохранения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, увеличат компенсацию на оплату найма жилого помещения для медиков с 5 до 15 тысяч рублей.

Также приняты изменения в программе единовременной денежной выплаты для врачей, которая составляет 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала – 50 тысяч. «Подъемные» могут получить молодые специалисты со стажем менее трех лет.

– С 1 января 2022 года внесены изменения. Раньше при увольнении медик, не проработавший 3 года, обязан был вернуть деньги в бюджет. Теперь, при условии трудоустройства в другую медицинскую организацию, входящую в перечень, выплаченная сумма возврату не подлежит, – рассказала начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Иркутска Наталия Тарабан.