Tele2 назначила нового директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток»

Tele2 сообщилт о назначении Вячеслава Стоянова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.

В зоне ответственности Вячеслава – улучшение ключевых операционных и финансовых показателей компании в макрорегионе «Байкал и Дальний Восток», реализация стратегической задачи по наращиванию абонентской базы, а также развитие потенциала команды и корпоративной культуры Tele2.

Свой путь в Tele2 Вячеслав начал в 2017 году в должности заместителя директора тогда только созданного макрорегиона «Байкал и Дальний Восток». Совместно с командой он участвовал в запуске и расширении покрытия сетей четвертого поколения в Иркутской области и регионах Дальнего Востока. Под его руководством коллектив успешно выполнил поставленные цели в 2021 году.

Дмитрий Лопатухин, заместитель генерального директора по операциям и развитию регионов Tele2:

«Для нас «Байкал и Дальний Восток» – стратегически важный макрорегион компании Tele2, который несмотря на удаленность территорий, непростые климатические условия и сложную логистику успешно наращивает долю рынка и повышает удовлетворенность качеством услуг своих клиентов. Я уверен, что профессионализм, управленческие компетенции Вячеслава, его знания и опыт будут способствовать успешному решению поставленных задач и дальнейшему укреплению позиций компании на телекоммуникационном рынке Иркутской области и дальневосточных регионов».