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В Приангарье начался резкий рост заболеваемости коронавирусом

492 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки. Это на 10% больше, чем накануне (445). Такие данные предоставил оперштаб 20 января.

Резкий подъем заболеваемости в регионе фиксируется с 13 января, когда было зарегистрировано 254 заболевших.

Антилидер по числу новых случаев – Иркутск (+148), далее идут Иркутский район (+59) и Ангарск (+42).

Всего в области с начала пандемии зарегистрировали 163,5 тыс. случаев заражения. Госпитализировано – 1 883 (+34), выздоровело – 151 796 (+249), умерло – 7 415 (+18), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний – 598 (+0).

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Напомним, что пик четвертой волны коронавируса в Приангарье пришелся на середину декабря, когда ежесуточно выявляли более 600 заболевших.

Работодателям, осуществляющим деятельность в Иркутской области, сегодня рекомендовано перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, в регионе введен режим самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан старше 60 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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