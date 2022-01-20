«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»

Несчастный случай на маршруте – это самое страшное, что может случиться с туристом, когда он обращается к непрофессионалам, говорит основатель компании «Наука Тур Байкал» Нина Новикова. О том, как этого избежать, об «авторских турах», которыми пестрит Инстаграм, о том, как «слизывают» программы, и о гидах, сидящих два года без работы, она рассказала SIA.RU.

Основатель компании «Наука Тур Байкал» Нина Новикова.

Фото предоставлено Наука Тур Байкал

«Новая мода на авторские туры взорвала интернет»

За последние два года количество авторских туров, а также их организаторов, гидов выросло в разы, рассказывает Нина Новикова. Причем этот тренд характерен не только для Байкала, но и для других регионов.

– Инфополе сейчас огромное, один только Инстаграм пестрит рекламой авторских туров. Лед Байкала, Алтай – инстафоточки и все такое. Я сама попалась на такой аккаунт, который писал про интересные для меня места, думала даже о сотрудничестве, но, когда наткнулась на откровенную чушь по поводу одной местности, поняла, что с этими ребятами вообще не стоит иметь дело.

К нам и до пандемии обращались авторы туров, но массовый характер это явление приобрело сейчас. Сначала у туроператоров заказывают программу, а на следующий год проводят ее самостоятельно, без местных гидов. Либо бывший турист становится организатором туров на Байкал.

Туризм, а именно организация туров – достаточно легкая сфера для бизнеса. По сути, вложений не требуется, а новая навеянная мода, что можно зарабатывать, не сидя в офисе, а путешествуя, сейчас взорвала все интернет-каналы. Хотя я лично не считаю организацию туров бизнесом, если у тебя нет собственных активов – транспорта, гостиниц и пр.

Конечно, чаще в организаторы туров идёт молодежь, так называемое поколение Z, которые не хотят работать. Но в то же время встречаются в этой профессии и люди уже немолодые, пенсионеры, есть семейные подряды. Если раньше мы получали специальное образование в туризме для того, чтобы быть менеджером по туризму, гидом, инструктором активных туров, то сейчас этим не озадачиваются, делают то, что хотят. «Мы живем в свободной стране», как сказали мне однажды.

«Некоторые гиды второй год сидят без работы»

По словам Нины Новиковой, сейчас гидов полно, многим не хватает работы, есть и «понаехавшие» гиды со своими группами.

– Я лично знаю гидов, которые уже второй год сидят без работы. Это, в первую очередь, связано с закрытием границ из-за пандемии. Ранее потоки туристов распределялись между гидами, работающими с русскими и иностранцами. Моя подруга, работающая в туротрасли, любит повторять про туристов: «Этого добра хватит на всех». Не соглашусь, сейчас явный перебор: предложение превышает спрос.

Много новичков, которые, приходя в профессию, совершенно не готовы к ней. Не владеют информацией про регион, прочтут в интернете – и несут ересь, не умеют держать группу и т.п. Конечно, не обходится без демпинга. А в связи с кризисом люди берут то, что дешевле. Некомпетентный и неквалифицированный гид может сильно испортить впечатление о регионе. Но в целом, я поддерживаю мысль, что свежая кровь нужна в любой профессии, главное, чтобы новые кадры были квалифицированными.

«Авторские туры – это хорошо «слизанные» программы туроператоров»

Здоровой конкуренцией ситуацию в отрасли назвать сложно, считает Нина Новикова.

– Заявок у туроператоров прошлым летом было меньше, многие сетовали именно на авторские туры. Кроме того, на спрос повлияло открытие других направлений в России. Я не против авторских туров, каждый клиент выбирает по своему карману и по своей осознанности. Но, если в туре случится беда, кто за это будет отвечать? У туроператора – туроператор, у авторского тура – сам турист. Был случай, когда человека увезли с переломами в больницу, а автор тура говорил, что он «просто показывал дорогу».

Со временем, я думаю, люди сами увидят разницу между профессионалами и любителями. Этот процесс уже идёт. Например, к нам часто приходят клиенты, которые обожглись на авторских турах. Что касается уникальности предложений, то, по моему мнению, авторские туры – это чаще всего хорошо «слизанные» программы туроператоров, не более того. Хотя я знаю ребят, которые создают действительно уникальные путешествия.

«Гиды переквалифицируются в организаторов»

– Зима у многих туроператоров уже под завязку, плохо то, что всё в одни даты. Спрос на услуги гидов сейчас есть, но к ним чаще обращаются за составлением и организацией программы тура, а гид априори не организатор, он гид, его задача – рассказывать и показывать наш регион. Хотя многие гиды сейчас грешат тем, что начинают выполнять роль и организатора. Потому что рынок переполнен гидами, а они в безвыходном положении. Многие, кстати, после такого опыта со временем открывают туркомпании.

«Обязательно заключение договора»

Главный риск, который несут непрофессионалы, – это несчастные случаи на маршруте, говорит Нина Новикова.

– Яркий пример авторского тура, когда людей повели в пещеру без оборудования и веревок. Турист поскользнулся, упал, сломал копчик. Человек, который вел группу, сказал, что просто показывал дорогу. Наиболее опасны для жизни, конечно, активные туры: там может случится всё что угодно, если вы попали к непрофессионалам.

Потребителю при покупке тура следует проверить, есть ли компания в реестре туроператоров, застрахована ли ответственность, имеет ли право на экскурсионную деятельность. Важно собрать отзывы, посмотреть портфолио, квалификацию. Если турист едет с туркомпанией, то обязательно заключение договора. Даже если это однодневная экскурсия.