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«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»

Несчастный случай на маршруте – это самое страшное, что может случиться с туристом, когда он обращается к непрофессионалам, говорит основатель компании «Наука Тур Байкал» Нина Новикова. О том, как этого избежать, об «авторских турах», которыми пестрит Инстаграм, о том, как «слизывают» программы, и о гидах, сидящих два года без работы, она рассказала SIA.RU.

<p>Основатель компании «Наука Тур Байкал» Нина Новикова.<br /> Фото предоставлено <a href=\"\\\">Наука Тур Байкал</a></p>

Основатель компании «Наука Тур Байкал» Нина Новикова.
Фото предоставлено Наука Тур Байкал

«Новая мода на авторские туры взорвала интернет»

За последние два года количество авторских туров, а также их организаторов, гидов выросло в разы, рассказывает Нина Новикова. Причем этот тренд характерен не только для Байкала, но и для других регионов.

– Инфополе сейчас огромное, один только Инстаграм пестрит рекламой авторских туров. Лед Байкала, Алтай – инстафоточки и все такое. Я сама попалась на такой аккаунт, который писал про интересные для меня места, думала даже о сотрудничестве, но, когда наткнулась на откровенную чушь по поводу одной местности, поняла, что с этими ребятами вообще не стоит иметь дело.

К нам и до пандемии обращались авторы туров, но массовый характер это явление приобрело сейчас. Сначала у туроператоров заказывают программу, а на следующий год проводят ее самостоятельно, без местных гидов. Либо бывший турист становится организатором туров на Байкал.

Туризм, а именно организация туров – достаточно легкая сфера для бизнеса. По сути, вложений не требуется, а новая навеянная мода, что можно зарабатывать, не сидя в офисе, а путешествуя, сейчас взорвала все интернет-каналы. Хотя я лично не считаю организацию туров бизнесом, если у тебя нет собственных активов – транспорта, гостиниц и пр.

Конечно, чаще в организаторы туров идёт молодежь, так называемое поколение Z, которые не хотят работать. Но в то же время встречаются в этой профессии и люди уже немолодые, пенсионеры, есть семейные подряды. Если раньше мы получали специальное образование в туризме для того, чтобы быть менеджером по туризму, гидом, инструктором активных туров, то сейчас этим не озадачиваются, делают то, что хотят. «Мы живем в свободной стране», как сказали мне однажды.

<p>Фото предоставлено <a href=\"https://www.facebook.com/science.tour.baikal/\">Наука Тур Байкал</a></p>

Фото предоставлено Наука Тур Байкал

«Некоторые гиды второй год сидят без работы»

По словам Нины Новиковой, сейчас гидов полно, многим не хватает работы, есть и «понаехавшие» гиды со своими группами.

– Я лично знаю гидов, которые уже второй год сидят без работы. Это, в первую очередь, связано с закрытием границ из-за пандемии. Ранее потоки туристов распределялись между гидами, работающими с русскими и иностранцами. Моя подруга, работающая в туротрасли, любит повторять про туристов: «Этого добра хватит на всех». Не соглашусь, сейчас явный перебор: предложение превышает спрос.

Много новичков, которые, приходя в профессию, совершенно не готовы к ней. Не владеют информацией про регион, прочтут в интернете – и несут ересь, не умеют держать группу и т.п. Конечно, не обходится без демпинга. А в связи с кризисом люди берут то, что дешевле. Некомпетентный и неквалифицированный гид может сильно испортить впечатление о регионе. Но в целом, я поддерживаю мысль, что свежая кровь нужна в любой профессии, главное, чтобы новые кадры были квалифицированными.

<p>Фото предоставлено <a href=\"https://www.facebook.com/science.tour.baikal/\">Наука Тур Байкал</a></p>

Фото предоставлено Наука Тур Байкал

«Авторские туры – это хорошо «слизанные» программы туроператоров»

Здоровой конкуренцией ситуацию в отрасли назвать сложно, считает Нина Новикова.

– Заявок у туроператоров прошлым летом было меньше, многие сетовали именно на авторские туры. Кроме того, на спрос повлияло открытие других направлений в России. Я не против авторских туров, каждый клиент выбирает по своему карману и по своей осознанности. Но, если в туре случится беда, кто за это будет отвечать? У туроператора – туроператор, у авторского тура – сам турист. Был случай, когда человека увезли с переломами в больницу, а автор тура говорил, что он «просто показывал дорогу».

Со временем, я думаю, люди сами увидят разницу между профессионалами и любителями. Этот процесс уже идёт. Например, к нам часто приходят клиенты, которые обожглись на авторских турах. Что касается уникальности предложений, то, по моему мнению, авторские туры – это чаще всего хорошо «слизанные» программы туроператоров, не более того. Хотя я знаю ребят, которые создают действительно уникальные путешествия.

<p>Фото предоставлено <a href=\"https://www.facebook.com/science.tour.baikal/\">Наука Тур Байкал</a></p>

Фото предоставлено Наука Тур Байкал

«Гиды переквалифицируются в организаторов»

– Зима у многих туроператоров уже под завязку, плохо то, что всё в одни даты. Спрос на услуги гидов сейчас есть, но к ним чаще обращаются за составлением и организацией программы тура, а гид априори не организатор, он гид, его задача – рассказывать и показывать наш регион. Хотя многие гиды сейчас грешат тем, что начинают выполнять роль и организатора. Потому что рынок переполнен гидами, а они в безвыходном положении. Многие, кстати, после такого опыта со временем открывают туркомпании.

«Обязательно заключение договора»

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Главный риск, который несут непрофессионалы, – это несчастные случаи на маршруте, говорит Нина Новикова.

– Яркий пример авторского тура, когда людей повели в пещеру без оборудования и веревок. Турист поскользнулся, упал, сломал копчик. Человек, который вел группу, сказал, что просто показывал дорогу. Наиболее опасны для жизни, конечно, активные туры: там может случится всё что угодно, если вы попали к непрофессионалам.

Потребителю при покупке тура следует проверить, есть ли компания в реестре туроператоров, застрахована ли ответственность, имеет ли право на экскурсионную деятельность. Важно собрать отзывы, посмотреть портфолио, квалификацию. Если турист едет с туркомпанией, то обязательно заключение договора. Даже если это однодневная экскурсия.


<p>Основатель компании «Наука Тур Байкал» Нина Новикова.<br /> Фото предоставлено <a href=\"\\\">Наука Тур Байкал</a></p> <p>Фото предоставлено <a href=\"https://www.facebook.com/science.tour.baikal/\">Наука Тур Байкал</a></p> <p>Фото предоставлено <a href=\"https://www.facebook.com/science.tour.baikal/\">Наука Тур Байкал</a></p> <p>Фото предоставлено <a href=\"https://www.facebook.com/science.tour.baikal/\">Наука Тур Байкал</a></p>
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